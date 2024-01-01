"سرايا القدس" تبث مشاهد من استهداف مقاتليها قوات إسرائيلية في رفح

غزة/سما/

بثت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" اليوم السبت مشاهد من اشتباك مقاتليها مع القوات الإسرائيلية شرقي مدينة رفح في أقصى جنوب قطاع غزة.



وأظهر مقطع الفيديو الذي نشرته "سرايا القدس" استهداف مقاتليها لجنود وآليات الجيش الإسرائيلي المتوغلة في حي الجنينة شرق مدينة رفح بقذائف الهاون.





هذ وأعلنت "كتئب القسام" في وقت سابق استهداف مقاتليها قوة إسرائيلية راجلة مكونة من 50 جنديا بعبوة مضادة للأفراد "تلفزيونية" بجوار مسجد الفلاح في حي تل الهوى جنوب مدينة غزة.

وتواصل إسرائيل حربها على قطاع غزة، منذ 428 يوما، كما تتعمد تجاهل قراري مجلس الأمن الدولي بضرورة وقف الحرب فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير إلزامية لتجنب استهداف المدنيين، في الوقت الذي تتواصل فيه الجهود الإقليمية والدولية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وصفقة تبادل بين إسرائيل وحماس.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم السبت ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي المتواصل لليوم الـ428 على القطاع إلى 44.664 قتيلا، و105.976 مصابا.

وأكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في وثت ساابق دعوة روسيا إلى البدء فورا باستئناف عملية التفاوض بشأن إقامة دولة فلسطينية، مشددا على موقف الرئيس فلاديمير بوتين الداعي إلى تسوية أزمة الشرق الأوسط على أساس صيغة "حل الدولتين"، التي أقرها مجلس الأمن الدولي.