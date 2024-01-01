لن ينتصر الارهاب في سوريا..لافروف: ندعو مع قادة تركيا وإيران لبدء حوار بين الحكومة السورية والمعارضة

الدوحة / سما /

صرح وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف عقب اجتماع صيغة أستانا في الدوحة يوم السبت، بالتأكيد على دعوة روسيا وتركيا وإيران إلى بدء الحوار بين الحكومة السورية والمعارضة وتطبيق اتفاق2254 بشكل كامل.

وأكد لافروف على أن "ن الضروري ضمان وحدة الأراضي وسيادة سوريا مع ضمان أمن الحدود السورية وتركيا".

وتابع: سنتخذ مع تركيا وإيران خطوات لضمان تحقيق دعوات خفض التصعيد في سوريا.

وأضاف، أن "روسيا تواصل تقديم المساعدة العسكرية للجيش السوري، وروسيا تحاول بذل كل ما في وسعها لمكافحة الإرهابيين في سوريا".

وقال لافروف تعليقا على تقارير إعلامية حول سحب روسيا سفنها من قاعدة مدينة طرطوس السورية: الأمر متعلق بمناورات بحرية تجري في البحر الأبيض المتوسط.

أكدنا على وحدة وسلامة أراضي سوريا والإنهاء الفوري للأعمال القتالية بشكل عاجل

نريد تطبيق اتفاق 2254 بشكل كامل من خلال محادثات بين المعارضة والحكومة السورية

نريد أن نضمن بقاء الدولة السورية موحدة

من غير المقبول السماح للإرهابيين بالاستيلاء على الأراضي في سوريا

الشعب السوري أصبح هدفا لتجربة جيوسياسية، واستخدام الإرهابيين في أغراض جيوسياسية أمر غير مقبول

روسيا تساعد سوريا عسكريا من خلال القاعدة العسكرية في حميميم ونقوم بالقضاء على الإرهابيين

يمنحون الجولاني الكلمة على CNN رغم أنه مصنف في قوائم الإرهاب لدى الولايات المتحدة

عملنا ليس التنبؤ بما سيحدث ولكن عملنا هو عدم السماح للإرهابيين بالسيطرة والفوز

دعوة روسيا وإيران وتركيا اليوم من الدوحة ينبغي أن تعيها الأطراف المتصارعة في سوريا وتستمع إليها جيدا.