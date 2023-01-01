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الاحتلال يفرج عن 18 فلسطينياً من قطاع غزة

السبت 07 ديسمبر 2024 03:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يفرج عن 18 فلسطينياً من قطاع غزة



غزة /سما/

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، عن 18 مواطنا من قطاع غزة، كانت قد اعتقلتهم منذ الاجتياح البري للقطاع في 27 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وتم نقل الأسرى المحررين الـ18 إلى مستشفى غزة الأوروبي في خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأفاد شهود عيان للأناضول، بأن أحد الأسرى المحررين مصاب بساقه اليسرى.

ووفقًا لشهادات المفرج عنهم سابقا، تعرض المعتقلون لـ"ضرب وتعذيب وإهانات واستجواب من جيش الاحتلال طوال فترة الاعتقال".

ومنذ أن بدأت الاجتياح البري للقطاع، اعتقل جيش الاحتلال آلاف المواطنين بينهم نساء وأطفال، وعاملون في الطواقم الصحية والدفاع المدني، بينما جرى الإفراج لاحقا عن عدد ضئيل منهم، فيما لا يزال مصير الآخرين مجهولا.

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