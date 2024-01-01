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الاحتلال الاسرائيلي يعتقل 12 مواطنا من الضفة

السبت 07 ديسمبر 2024 01:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال الاسرائيلي يعتقل 12 مواطنا من الضفة



رام الله/سما/

اعتقلت قوات الاحتلال، يوم أمس واليوم السبت، 12 مواطنا على الأقل من الضّفة، بينهم أسرى سابقون.

وقال نادي الأسير وهيئة شؤون الأسرى والمحررين في بيان مشترك، إن عمليات الاعتقال توزعت على محافظات طولكرم، نابلس، ورام الله، رافقها عمليات تخريب وتدمير واسعة في منازل المواطنين.

وأشار البيان إلى أن عدد حالات الاعتقال منذ بدء حرب الإبادة المستمرة والعدوان الشامل على أبناء شعبنا، بلغ أكثر من 11 ألف و900 مواطن من الضّفة بما فيها القدس.

وأوضحت أن الاحتلال يواصل اعتقال المدنيين من غزة وتحديدا من الشمال، وينفذ جريمة الإخفاء القسري بحقهم، ويرفض الإفصاح بشكل كامل عن هوياتهم وأماكن احتجازهم، مع العلم أن المؤسسات المختصة ومنذ بدء حرب الإبادة لم تتمكن من حصر حالات الاعتقال من غزة والتي تقدر بالآلاف.

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