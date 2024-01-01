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وزير الخارجية القطري يعلن عودة الدوحة للوساطة بمفاوضات حرب غزة

السبت 07 ديسمبر 2024 01:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير الخارجية القطري يعلن عودة الدوحة للوساطة بمفاوضات حرب غزة



الدوحة /سما/

أعلن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، السبت، عودة بلاده للوساطة في مفاوضات وقف إطلاق النار بقطاع غزة.
جاء ذلك بحسب كلمة المسؤول القطري في افتتاح منتدى الدوحة في نسخته الـ22، بعد نحو شهر من تعليق قطر لوساطتها بسبب عدم “الجدية” من الأطراف.
وقال رئيس الوزراء القطري: “عدنا إلى دورنا في المفاوضات بشأن غزة بعد أن رأينا زخما جديدا بمحادثات وقف إطلاق النار بعد انتخاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب”.
وأكد أن “المأساة الإنسانية قي غزة تستمر وتمتد تداعياتها إلى لبنان وسوريا ويجب بذل كل جهد ممكن لوضع حد لها”.

ويستمر “منتدى الدوحة 2024 يومين تحت شعار “حتمية الابتكار” بفندق شيراتون الدوحة، بمشاركة عدد من قادة الدول ورؤساء الحكومات والمنظمات الإقليمية والدولية”.
وتشهد نسخة هذا العام التي تبحث التحديات الراهنة والتحولات العالمية في السياسة والاقتصاد والأمن والتكنولوجيا مشاركة أكثر من 4500 مشارك من أكثر من 150 دولة، وأكثر من 300 متحدث، بينهم 7 رؤساء دول، و7 رؤساء حكومات، و15 وزير خارجية،، بحسب معلومات رسمية.

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