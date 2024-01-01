  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

شهيد برصاص الاحتلال الاسرائيلي على حاجز قلنديا بالقدس المحتلة

السبت 07 ديسمبر 2024 12:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
شهيد برصاص الاحتلال الاسرائيلي على حاجز قلنديا بالقدس المحتلة



القدس المحتلة/سما/

استشهد شاب، اليوم السبت، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي على حاجز قلندياشمال القدس.

واعلنت الصحة وصول الشهيد طارق أمجد موسى غزاونة (27 عاماً)، إلى مجمع فلسطين الطبي، حيث أطلق الاحتلال النار عليه قرب حاجز قلنديا العسكري شمال القدس.

واكد الهلال الاحمر امه طواقمه استلمت شهيد بالعشرينات من العمر على حاجز قلنديا وجاري نقله للمستشفى.

وافاد الهلال الأحمر بانه تلقى بلاغا عن اصابة شاب على حاجز قلنديا تم تحريك سيارة اسعاف ولكن منعت قوات الاحتلال من الوصول اليه وجاري التنسيق مع الصليب الأحمر.

الأكثر قراءة اليوم

وفد إسرائيلي يتسلم مستجدات مفاوضات غزة من القاهرة

صحيفة عبرية: هذا ما فعلناه في غزة.. الحقيقة التي توقف نبض القلب وتجمّد الدم في العروق

قائد في تنظيم سوري لصحيفة عبرية: سنسعى إلى السلام الكامل مع "إسرائيل" وممتنون لها

الجولاني يظهر في مقابلة مع "سي إن إن".. ما الرسائل التي وجهها؟

معاريف: تاركة ملف "المخطوفين" لترامب.. "إسرائيل" بين "الصراع الداخلي" وتداعيات الساحة السورية

محدث: 65 شهيدا في قطاع غزة منذ فجر اليوم

هآرتس: كرة غزة في ملعب “الضمانة الأمريكية”.. هل “يعلم” ترامب أن إسرائيل هي التي تمنع الصفقة؟

الأخبار الرئيسية

IMG_7192

“المتطرف البراغماتي”.. كل ما نعرفه عن “الجولاني” الذي تخلّى عن العمامة وارتدى زيًا عسكريًا وأشعل سوريا..

الصفقة تقترب ..مصادر فلسطينية :«حماس» تبدأ حصر الأسرى الاسرائيليين ..

غوتيريش: الكارثة في غزة تمثل انهيارا تاما لإنسانيتنا ويجب ان يتوقف هذا الكابوس..

428 يوما للحرب على فلسطين..عشرات الشهداء والجرحى في مقتلة غزة الدامية..

الاعلام العبري : مصر تضغط على حماس للقبول بالخطوط العريضة دون إعلان وقف الحرب

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية