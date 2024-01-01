شهيد برصاص الاحتلال الاسرائيلي على حاجز قلنديا بالقدس المحتلة

القدس المحتلة/سما/

استشهد شاب، اليوم السبت، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي على حاجز قلندياشمال القدس.

واعلنت الصحة وصول الشهيد طارق أمجد موسى غزاونة (27 عاماً)، إلى مجمع فلسطين الطبي، حيث أطلق الاحتلال النار عليه قرب حاجز قلنديا العسكري شمال القدس.

واكد الهلال الاحمر امه طواقمه استلمت شهيد بالعشرينات من العمر على حاجز قلنديا وجاري نقله للمستشفى.

وافاد الهلال الأحمر بانه تلقى بلاغا عن اصابة شاب على حاجز قلنديا تم تحريك سيارة اسعاف ولكن منعت قوات الاحتلال من الوصول اليه وجاري التنسيق مع الصليب الأحمر.