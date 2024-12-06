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الصفقة تقترب ..مصادر فلسطينية :«حماس» تبدأ حصر الأسرى الاسرائيليين ..

السبت 07 ديسمبر 2024 09:27 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الصفقة تقترب ..مصادر فلسطينية :«حماس» تبدأ حصر الأسرى الاسرائيليين ..



الدوحة / وكالات/

 كشفت مصادر فلسطينية مطلعة لـصحيفة "الشرق الأوسط" أن حركة حماس بدأت خطوات جديدة لمحاولة حصر أعداد الأسرى الإسرائيليين الأحياء لديها ولدى الفصائل الأخرى في عملية السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وبحسب المصادر، فإن مسؤولين كبار في حماس أجروا اتصالات مع عدة فصائل في قطاع غزة، للاطلاع على آخر المستجدات حول الاسرى الأحياء، تمهيداً لإمكانية التوصل لصفقة تبادل في أقرب فرصة ممكنة، مع التقدّم الجدي في المفاوضات غير المباشرة مع الاحتلال الإسرائيلي..

ولفتت إلى أن التركيز جرى على الأسرى الإسرائيليين الأحياء في حين تجري أيضاً محاولات لتحديد أماكن جثث بعض الأسرى الذين قُتلوا في غارات إسرائيلية.

وذكرت المصادر أن "هناك إجماعاً كبيراً داخل حماس، وكذلك داخل الفصائل، على ضرورة التوصل إلى وقف لإطلاق النار - على أسس مماثلة للخطوط العريضة في لبنان".

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