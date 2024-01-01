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الامم المتحدة : نزوح 370 ألف شخص بسبب المعارك المستمرة في سوريا

السبت 07 ديسمبر 2024 09:13 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الامم المتحدة : نزوح 370 ألف شخص بسبب المعارك المستمرة في سوريا



دمشق/ وكالات/

أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، أمس الجمعة، أن التصعيد العسكري في سوريا، تسبب بنزوح نحو 370 ألف شخص.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، للصحفيين: "أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA)، اليوم أن التصعيد في الأعمال القتالية في سوريا، أدى إلى نزوح ما لا يقل عن 370 ألف رجل وامرأة وطفل، من بينهم 100 ألف شخص نزحوا أكثر من مرة. الغالبية العظمى من النازحين هم من النساء والأطفال".

وكانت جماعة "هيئة تحرير الشام" (المعروفة سابقًا بجبهة النصرة والمحظورة في روسيا ودول عدة) وعدد من الجماعات المسلحة الأخرى قد بدأت عملية واسعة النطاق ضد القوات الحكومية السورية، في 29 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، منطلقة من شمال الجهة الشمالية الشرقية باتجاه مدينتي حلب وحماة.

وفي اليوم التالي، سيطرت الجماعات المسلحة بالكامل على مدينة حلب، ثاني أكبر مدينة في سوريا، للمرة الأولى منذ بداية الصراع في عام 2011.

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