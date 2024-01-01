طقس فلسطين : أجواء غائمة جزئيا ولا تغير على درجات الحرارة

رام الله / سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم السبت، غائما بوجه عام ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، الرياح شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم وباردا خاصة في المناطق الجبلية، والرياح شمالية شرقية إلى شرفية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدا الأحد: يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة، الرياح غربية إلى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والاثنين: يكون الجو غائم جزئي إلى صاف ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة، الرياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما الثلاثاء المقبل: يكون الجو غائم بوجه عام ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، الرياح شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.