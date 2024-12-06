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428 يوما للحرب على فلسطين..عشرات الشهداء والجرحى في مقتلة غزة الدامية..

السبت 07 ديسمبر 2024 08:30 ص / بتوقيت القدس +2GMT
428 يوما للحرب على فلسطين..عشرات الشهداء والجرحى في مقتلة غزة الدامية..



غزة / سما/

واصلت الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم ٤٢٨ من الحرب مخلفة أعداد كبيرة من الشهداء و الجرحى٠
وارتكب الاحتلال الاسرائيلي ٣ مجازر خلال ال٢٤ ساعة الماضية ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمشافي ٣٢ شهيدا و ٩٥ مصابا.
وارتفعت حصيلة العدوان الاسرائيلي الى ٤٤٦١٢ شهيدا و ١٠٥٨٣٤ اصابة من السابع من اكتوبر ٢٠٢٣ م.
وارتكب جيش الاحتلال مجزرة في بلدة بيت لاهيا راح ضحيتها ٣٤ شهيد بينهم اربعة من الطاقم الطبي في مشفى كمال عدوان.
وواصل جيش الاحتلال نسف المباني في البلدة التي اجبر الآلاف من سكانها على النزوح.

وسط قطاع غزة
وارتقى ٢١ شهيداً بينهم أطفال وعشرات من الجرحى بقصف الاحتلال منزلاً لعائلة "النادي" في النصيرات وسط قطاع غزة.
كما ارتقت شهيدة وجرحى بقصف الاحتلال شاليه يؤوي نازحين في أرض أبو زكري غرب مخيم النصيرات.

واصيب عدد من المواطنين بقصف الاحتلال مسجد النور وتضرر منازل مجاورة له في بلوك 9 داخل مخيم البريج.

جنوب القطاع
واستشهد ثماني مواطنين وعدد من الإصابات في سلسلة غارات إسرائيلية على رفح جنوب قطاع غزة في وقت تواصل فيه نسف المنازل.

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