المغرب: أكثر من 115 مظاهرة تنديدا بالإبادة الإسرائيلية (صور)

الرباط/سما/

أعلنت الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة (غير حكومية) أنها نظمت يوم الجمعة، أكثر من 115 مظاهرة في العديد من المدن، تضامنا مع غزة ضد الإبادة الإسرائيلية المستمرة على القطاع.

وذكرت الهيئة، في بيان لها، أن “الشعب المغربي خرج الجمعة، في أكثر من 115 مظاهرة بـ56 مدينة مغربية استجابة لنداء الهيئة في إطار جمعة طوفان الأقصى رقم 61”.

وعبّر المحتجون، وفق البيان، “عن استنكارهم الشديد للمجازر الإسرائيلية المرتكبة بحق المدنيين في غزة والضفة وكل فلسطين، وشجبهم لحرب الإبادة المتواصلة في شمال القطاع وما يرافقها من تجويع وتقتيل وتهجير ممنهج”.

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ولفت البيان، إلى أن المشاركين “طالبوا المؤسسات الدولية لممارسة ضغطها من أجل وقف الحرب وتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه العادلة والمشروعة”.

ومن بين المدن التي شهدت مظاهرات، الحسيمة وتطوان وطنجة (شمال)، والدار البيضاء (غرب)، وبركان وتازة (شرق)، وأيت ملول وإنزكان أكادير (غرب).

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة، خلفت أكثر من 150 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.

وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي في غزة.