  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

الحكومة الألمانية ترفض تقرير أمنستي حول ارتكاب إسرائيلي إبادة جماعية بغزة

الجمعة 06 ديسمبر 2024 11:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
الحكومة الألمانية ترفض تقرير أمنستي حول ارتكاب إسرائيلي إبادة جماعية بغزة



برلين/سما/

رفضت الحكومة الألمانية اليوم، الجمعة، تأكيد منظمة العفو الدولية (أمنستي) على أن إسرائيل ارتكبت جريمة "الإبادة الجماعية" بحق الفلسطينيين في غزة.

وزعم وزير الخارجية الألماني، سيباستيان فيشر، أمام صحافيين لدى سؤاله عن تقرير المنظمة، أن "مسألة الإبادة الجماعية تفترض مسبقا نية واضحة للقضاء على مجموعة عرقية. ما زلت لا أرى أي نية واضحة من هذا النوع وبالتالي لا يمكنني الاتفاق مع استنتاجات التقرير".

وادعى الوزير الألماني أنه "نأخذ الاتهامات الواردة في التقرير على محمل الجد إلى حد كبير ونقوم بتحليلها حاليا".

وتابع أنه "حضّينا الحكومة الإسرائيلية مرارا على إدخال تغييرات على عملياتها العسكرية في غزة والإيفاء بشكل أفضل بالتزاماتها بشأن حماية المدنيين".

واعتبر أنه "ما زال رأينا أن إسرائيل تتصرف دفاعا عن النفس في مواجهة حماس التي بدأت هذا النزاع عبر هجماتها الإرهابية".


ونشرت المنظمة الحقوقية، التي تتخذ مقرا في لندن، تقريرا من 300 صفحة حول الحرب الإسرائيلية على غزة، مشيرة إلى أن استنتاجاتها مبنية على صور الأقمار الصناعية التي توثق الدمار، والعمل الميداني والتقارير الميدانية من أهالي غزة، إلى جانب التصريحات الصادرة عن كبار المسؤولين عن إدارة الهجوم العسكري الإسرائيلي، التي تدعو "إلى ارتكاب أفعال الإبادة الجماعية أو تبررها".

وأدت حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على غزة منذ 14 شهرا إلى استشهاد 44 ألفا و612 فلسطينيا وإلى 105 آلاف و834 مصابا، وفق ما أعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم.

#المانيا #امنستي #اسرائيل #غزة

الأكثر قراءة اليوم

وفد إسرائيلي يتسلم مستجدات مفاوضات غزة من القاهرة

صحيفة عبرية: هذا ما فعلناه في غزة.. الحقيقة التي توقف نبض القلب وتجمّد الدم في العروق

الجولاني يظهر في مقابلة مع "سي إن إن".. ما الرسائل التي وجهها؟

سموتريتش يبدأ تحركا جديدا لضم الضفة الغربية

مصدران: حزب الله أرسل قوات إلى حمص في سوريا

القناة 12 العبرية : إسرائيل تحذر إيران من إرسال قوات إلى سوريا

حماس: استئناف مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة.. وإدارة ترامب يمكن أن تؤثر إيجاباً

الأخبار الرئيسية

معاريف: تاركة ملف "المخطوفين" لترامب.. "إسرائيل" بين "الصراع الداخلي" وتداعيات الساحة السورية

هآرتس: كرة غزة في ملعب “الضمانة الأمريكية”.. هل “يعلم” ترامب أن إسرائيل هي التي تمنع الصفقة؟

675338ef4c59b769cf719f52

قائد في تنظيم سوري لصحيفة عبرية: سنسعى إلى السلام الكامل مع "إسرائيل" وممتنون لها

photo_2024-12-06_15-03-29

محدث: 65 شهيدا في قطاع غزة منذ فجر اليوم

2024-01-30T174542Z_671413119_RC2ORY98V5OU_RTRMADP_3_ISRAEL-PALESTINIANS-HOSTAGES

وفد إسرائيلي يتسلم مستجدات مفاوضات غزة من القاهرة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية