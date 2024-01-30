وفد من حماس يبحث مع وزير خارجية تركيا الحرب على غزة

أنقرة/سما/

التقى وفد من قيادة حركة حماس وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، في العاصمة القطرية الدوحة، وبحث الجانبان الحرب على غزة والتطورات الإقليمية والدولية المختلة وانعكاساتها.

وجرى خلال اللقاء بحث تطورات العدوان الإسرائيلي والجهود المبذولة لإسناد الفلسطينيين وخصوصا في شمال قطاع غزة، الذي يتعرض لأبشع هجوم إسرائيلي، إلى جانب آخر تطورات الجهود الرامية إلى التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار يمهد لتبادل الأسرى؛ حسبما جاء في بيان للحركة.

وورد في البيان، أن "رئيس وفد قيادة حماس محمد درويش استعرض الأوضاع الجارية في القطاع، وخاصة الأزمة الإنسانية الراهنة في شمال القطاع جراء الحصار المتواصل منذ نحو ستين يوما والمجازر اليومية في هذه المنطقة، إلى جانب ما يقوم به الاحتلال في مختلف الأراضي الفلسطينية وفي القدس المحتلة وأوضاع الأسرى في سجون الاحتلال".

وعرض رئيس الوفد نتائج وتداعيات اللقاءات الوطنية التي جرت في القاهرة بين وفدي حركتي فتح وحماس بدعوة ورعاية مصرية، وأبلغه موافقة الحركة على المقترح المصري لتشكيل لجنة إسناد إدارية لقطاع غزة؛ وفقا للبيان.

وختمت حماس بيانها "من وجهته، أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان خلال اللقاء موقف بلاده تجاه القضية الفلسطينية، مشيرا إلى الجهود التي تبذلها الجمهورية التركية وتستخدم من أجلها جميع إمكاناتها الدبلوماسية لتحريك المجتمع الدولي تجاه الكارثة الإنسانية التي تشهدها غزة والعمل على وقف إطلاق النار".