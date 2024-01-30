بوغدانوف يناقش مع أبو مرزوق الوضع المتدهور في غزة

موسكو/سما/

ناقش نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف ونائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" موسى أبو مرزوق، الوضع في التدهور المستمر للأوضاع الإنسانية في قطاع غزة.



وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان: "خلال المحادثة، تمت مناقشة الوضع الناشئ في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي مع التركيز على الوضع الإنساني المتدهور في قطاع غزة".

وأضافت: "في هذا السياق، تمت الإشارة إلى الحاجة إلى اتخاذ تدابير عاجلة من جانب المجتمع الدولي لمنع حدوث المزيد من التطورات في سيناريو كارثي".

وأكدت وزارة الخارجية الروسية استعداد الجانب الروسي لمواصلة تعزيز توحيد القوى والحركات السياسية الفلسطينية على المنصة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية.

وأضاف الوزارة: "كما تم التأكيد على ثبات موقف روسيا الداعم للتسوية العادلة للمشكلة الفلسطينية على أساس قانوني دولي معترف به بشكل عام، بما ينص على إنشاء دولة فلسطينية مستقلة داخل حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

وفي السياق ذاته، أعلنت حركة "حماس" اليوم الجمعة، أنها ما زالت تأمل بالتوصل لاتفاق ينهي الحرب على غزة، مؤكدة أن الحركة مستعدة لإظهار مرونة بشأن تنفيذ المطالب التي تشترطها في سبيل التوصل للاتفاق.

وقال عضو المكتب السياسي للحركة في غزة باسم نعيم، في تصريحات له نشرتها إذاعة الأقصى المحلية إن "الوسطاء الدوليين استأنفوا المفاوضات مع الحركة وإسرائيل بشأن وقف إطلاق النار في غزة"، وأضاف نعيم أن "لدينا أملا بالتوصل لاتفاق ينهي الحرب المستمرة منذ 14 شهرا".

وأوضح نعيم، أن "حماس متمسكة بالمطالب الأساسية التي تشبثت بها خلال الجولات السابقة من المفاوضات، بما في ذلك تطبيق وقف دائم لإطلاق النار، والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة، وحق الفلسطينيين النازحين داخليا في غزة في العودة إلى منازلهم".

وأكد، أن الحركة "مستعدة لإظهار مرونة" بشأن تنفيذ ذلك، بما يشمل الجدول الزمني لانسحاب القوات الإسرائيلية من الأجزاء الرئيسية بقطاع غزة.

وتواصل إسرائيل حربها على قطاع غزة، منذ 427 يوما، كما تتعمد تجاهل قراري مجلس الأمن الدولي بضرورة وقف الحرب فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير إلزامية لتجنب استهداف المدنيين، في الوقت الذي تتواصل فيه الجهود الإقليمية والدولية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وصفقة تبادل بين إسرائيل وحماس.

وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن بلاده تدعو إلى البدء فورا باستئناف عملية التفاوض بشأن إقامة دولة فلسطينية، مشددا على موقف الرئيس فلاديمير بوتين الداعي إلى تسوية أزمة الشرق الأوسط على أساس صيغة "حل الدولتين"، التي أقرها مجلس الأمن الدولي.