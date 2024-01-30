دبلوماسي فلسطيني يكشف أسباب تأجيل الاجتماع العربي الطارئ

القاهرة/سما/

كشف المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الجامعة العربية السفير مهند العكلوك، أسباب تأجيل الاجتماع العربي الطارئ على المستوى الوزاري الذي كان مقررا الأحد، لبحث التطورات في غزة وسوريا.



وبحسب العكلوك، سيُعقد الأحد في الجامعة العربية، اجتماع تحضيري على مستوى المندوبين بدلا من الاجتماع الطارئ على مستوى وزراء الخارجية، مؤكدا أن تأجيل الاجتماع الوزاري جاء لأسباب فنية.

وقال العكلوك، في تصريحات يوم الجمعة، إن مجلس الجامعة على مستوى المندوبين سينعقد يوم الأحد في مقر الأمانة العامة في جلسة تحضيرية للاجتماع الوزاري الذي سينعقد في أقرب موعد يتفق عليه، وفي الغالب سيكون هذا في نهاية الأسبوع القادم.

وأضاف أن الدول العربية والأمانة العامة للجامعة العربية استجابت ودعمت طلب دولة فلسطين بعقد الاجتماع الوزاري لبحث آليات تنفيذ قرارات القمة العربية الإسلامية المشتركة وقرارات مجلس جامعة الدول العربية على مستوي القمة والمستوى الوزاري ذاتي الصلة بوقف جرائم العدوان الإسرائيلي والإبادة الجماعية والتطهير العرقي وتجويع المدنيين في قطاع غزة، والعمل على إنهاء تداعياتها الإنسانية الكارثية.

وأوضح أن تأجيل الاجتماع الوزاري العربي "لم يأت لأسباب موضوعية بل لأسباب فنية؛ أولها التحضير الجيد للاجتماع"، بالإضافة إلى "ضمان مشاركة أكبر عدد من وزراء الخارجية العرب".

وكانت قد أعلنت جامعة الدول العربية مساء أمس، بشكل مفاجئ تأجيل الاجتماع الطارئ على مستوى وزراء الخارجية، الذي كان مقرا يوم الأحد المقبل، لبحث التطورات في كل من غزة وسوريا.

وقالت الجامعة مساء الخميس، إنه تم تأجيل الاجتماع الطارئ إلى موعد لاحق، دون إيراد أية التفاصيل.

وكانت الجامعة قد أرسلت إشعارات للصحفيين بعقد الدورتين الطارئتين بشأن غزة وسوريا، قبل أن تعلن قرارها المفاجئ.

وبجانب الاجتماع الطارئ بشأن غزة، كان مقررا عقد دورة أخرى غير عادية في ذات اليوم على المستوى الوزاري، لبحث الأوضاع في سوريا بطلب من دمشق، حسبما أعلن التلفزيون السوري في وقت سابق.