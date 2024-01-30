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المغرب: مقتل 5 سياح إسرائيليين بحادث سير

الجمعة 06 ديسمبر 2024 09:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
المغرب: مقتل 5 سياح إسرائيليين بحادث سير



الرباط/سما/

أفادت وسائل إعلام مغربية بمقتل خمسة سياح إسرائيليين إثر انقلاب سيارتهم الرباعية الدفع في حادث مروع بمنطقة تازرين التابعة لإقليم زاكورة جنوب شرقي المغرب.


وأوضحت صحيفة "هسبريس" أن الحادث وقع على الطريق الرابط بين تازرين بإقليم زاكورة وألنيف بإقليم تنغير، حيث انحرفت السيارة عن مسارها بسبب السرعة المفرطة، وفي تطور دراماتيكي، انقلبت السيارة، ما أسفر عن وفاة جميع ركابها على الفور، وهم جميعا يحملون الجنسية الإسرائيلية.

وحسب "هسبريس"، هرعت مصالح الدرك الملكي والسلطة المحلية والوقاية المدنية إلى موقع الحادث فور تلقي البلاغ، حيث عمل رجال الوقاية المدنية على انتشال جثث القتلى من حطام السيارة، قبل نقلهم إلى مستودع الأموات المحلي.

وفي إطار الإجراءات القانونية المتبعة، فتحت السلطات المختصة تحقيقا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بورزازات، بغية كشف ملابسات الحادث وتحديد أسبابه الدقيقة، وفق الصحيفة.

#المغرب #اسرائيل

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