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هرتسوغ يدعو إيلون ماسك للتوسط في إحياء صفقة تبادل الأسرى مع "حماس"

الجمعة 06 ديسمبر 2024 09:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
هرتسوغ يدعو إيلون ماسك للتوسط في إحياء صفقة تبادل الأسرى مع "حماس"



القدس المحتلة/سما/

دعا الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتصوغ رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، إلى التدخل لإحياء مفاوضات صفقة تبادل الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة مع حركة "حماس".


وقال مصدر لشبكة "سي إن إن"، إن هرتصوغ أجرى مكالمة هاتفية بناء على طلب أفراد عائلات الأسرى الذين يأملون أن يتمكن ماسك من الضغط على جميع الأطراف لتأمين صفقة.

وتأتي هذه الاتصالات بعد أن قال الرئيس المنتخب دونالد ترامب المقرب منه ماسك يوم الاثنين إنه سيكون هناك "جحيم يدفع ثمنه في الشرق الأوسط" إذا لم يتم إطلاق سراح الأسرى المحتجزين في غزة قبل أن يؤدي اليمين الدستورية كرئيس في 20 يناير المقبل.

ويتعرض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لضغوط شديدة من عائلات الأسرى لتأمين إطلاق سراحهم، لكن الجهود المتكررة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مقابل الرهائن باءت بالفشل.

وفي نوفمبر الماضي، سافر ماسك إلى إسرائيل للقاء القادة وعائلات الأسرى كجزء مما يوصف بـ "جهود التراجع عن تغريدة معادية للسامية اتفق فيها مع مستخدم على أن المجتمعات اليهودية تدفع بالكراهية ضد البيض".

#يتسحاق هرتسوغ #حماس

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