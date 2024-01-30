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الكابينت الإسرائيلي يجتمع السبت والأحد لبحث التطورات بسوريا

الجمعة 06 ديسمبر 2024 04:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
الكابينت الإسرائيلي يجتمع السبت والأحد لبحث التطورات بسوريا



القدس المحتلة/سما/

 يعتزم المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية “الكابينت”، عقد اجتماع، مساءي السبت والأحد لبحث التطورات في سوريا.


وقالت القناة 12 العبرية الخاصة إن “الكابينت” سيجتمع، مساء السبت ومجددا مساء الأحد، من أجل بحث التطورات في سوريا.


بدوره، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي استدعاء قوات جوية وبرية إلى منطقة هضبة الجولان المحتلة إثر التطورات في سوريا.


وقال جيش الاحتلال في بيان، الجمعة: “نظرًا لتقييم الوضع الذي يجري في هيئة الأركان العامة والقيادة الشمالية العسكرية منذ يوم أمس وفي ضوء التطورات الحاصلة في القتال الداخلي في سوريا تقرر استدعاء قوات جوية وبرية إلى منطقة هضبة الجولان”.


وأضاف: “قوات الجيش الإسرائيلي منتشرة في المنطقة الحدودية وترفع من جاهزيتها للتعامل مع سيناريوهات مختلفة”.


وتابع جيش الاحتلال الإسرائيلي: “يراقب الجيش الأحداث ويستعد لجميع السيناريوهات هجوميا ودفاعيا ولن يسمح بوجود تهديد بالقرب من الحدود الاسرائيلية وسيعمل لإحباط أي تهديد على مواطني دولة إسرائيل”.


وكانت هيئة البث الإسرائيلية ذكرت الجمعة، أن تل أبيب تخشى سقوط نظام الرئيس بشار الأسد، وأنها تستعد لكل التداعيات، بما فيها وقوع أسلحة استراتيجية في أيدي المعارضة السورية.


وأضافت الهيئة (رسمية) أن “إسرائيل تتابع بقلق تقدم فصائل المعارضة في سوريا” واندحار قوات النظام.


وأشارت إلى أن “الجيش الإسرائيلي يعزز قواته في حدود الجولان بمئات الجنود” دون مزيد من التفاصيل.


وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عقد، مساء الخميس، مشاورات أمنية حول التطورات في سوريا.


ومنذ 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي تخوض فصائل المعارضة السورية اشتباكات مع قوات النظام، وفي 29 نوفمبر دخلت مدينة حلب، وفي اليوم التالي بسطت سيطرتها على محافظة إدلب، قبل أن تسيطر الخميس على مدينة حماة.


وبجانب حلب وإدلب حماة سيطرت فصائل المعارضة، صباح الجمعة، على مدينتي الرستن وتلبيسة بمحافظة حمص وسط البلاد، وتقول إن هدفها هو الإطاحة ببشار الأسد.

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