35 شهيدا في قطاع غزة منذ فجر اليوم

غزة/سما/

أفادت مصادر طبية باستشهاد 35 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على مناطق عدة في قطاع غزة منذ فجر اليوم.

وأفادت مصادر محلية باستشهاد 4 فلسطينيين وإصابة آخرين في غارة إسرائيلية استهدفت حي الزيتون جنوب مدينة غزة، مع تكثيف الاحتلال استهداف وسط القطاع منذ صباح اليوم.

كما استشهد مواطن وأصيب 3 آخرون في قصف إسرائيلي استهدف مجموعة من المواطنين في خربة العدس شمالي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة

وأفاد مراسلنا باستشهاد مواطنين وإصابة آخر بجروح خطيرة، في قصف للاحتلال شرق المغازي وسط القطاع.

كما استهدفت طائرات الاحتلال منازل وبنايات بالتزامن مع إطلاق الآليات العسكرية النار في حي تل الهوا، جنوب غرب مدينة غزة.

واستشهد عشرات المواطنين صباح اليوم الجمعة، إثر قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي مربعا سكنيا في بلدة بيت لاهيا، وفي قصف مدرسة للنازحين في بلدة جباليا شمال قطاع غزة، وشمال رفح جنوب القطاع.

وأكد مصادر محلية أن قوات الاحتلال نسفت مربعا سكنيا واستهدافت مباني ومنازل في محيط مستشفى كمال عدوان في بيت لاهيا، ما أدى لارتقاء أكثر من ثلاثين شهيدا وإصابة عدد كبير من المواطنين، فيما ارتقى مواطنان إثر قصف قوات الاحتلال مدرسة الرافعي التي تؤي نازحين في بلدة جباليا.وثلاثة مواطنين إثر قصف جوي لخربة العدس شمال مدينة رفح.

وأوضح أنه لا زال عدد كبير من المفقوين تحت انقاض المنازل في بيت لاهيا وأن هناك جثثا وجرحى في الشوارع ولا يستطيع أحد الوصول إليها وتمنع قوات الاحتلال الإسعاف والطواقم الطبية الاقتراب من المكان، وتستهدف من يحاول الاقتراب من المنطقة.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال نسفت عددا كبيرا من المباني السكنية والمنازل في مدينة غزة وفي جباليا شمالا ورفح جنوبا.

وأكد مصادر محلية وصول طفل شهيد إلى المستشفى الأوروبي تم انتشاله من شرق مدينة رفج عقب قصف إسرائيلي على المنطقة.

وقالت المصادر إن المحافظة الوسطى، خاصة المناطق المحاذية لقرية المصدر ومخيمي المغازي والبريج تتعرض لقصف عنيف جدا من قبل قوات الاحتلال.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 44,612 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 105,834 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.