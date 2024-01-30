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استطلاع: 48% يعارضون الاستيطان في غزة وأغلبية تؤيد استقالة بن غفير

الجمعة 06 ديسمبر 2024 04:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
استطلاع: 48% يعارضون الاستيطان في غزة وأغلبية تؤيد استقالة بن غفير



القدس المحتلة/سما/

عبر 48% من عينة تمثل المواطنين في إسرائيل عن معارضتهم الاستيطان في قطاع غزة، فيما أيد ذلك 30%، وقال 22% إن لا رأي لديهم حول ذلك. وأيد الاستيطان 61% من ناخبي أحزاب الائتلاف، وعارضه 78% من ناخبي أحزاب المعارضة، حسب استطلاع نشرته صحيفة "معاريف" اليوم، الجمعة.

وقال 53% إن على وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، الاستقالة من منصبه في أعقاب الشبهات الجنائية ضد المقربين منه في الشرطة ومصلحة السجون، بينما اعتبر 33% أنه لا يتعين على بن غفير الاستقالة، وقال 14% إن لا رأي لديهم في الموضوع. وقال 85% من ناخبي أحزاب المعارضة إنه يتعين على بن غفير الاستقالة، بينما اعتبر 73% من ناخبي أحزاب الائتلاف أنه لا ينبغي يستقبل.

وفيما يتعلق بالثقة بالمستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، التي تسعى الحكومة لإقالتها، وبجهاز القضاء، قال 39% إن لديهم ثقة كبيرة، و17% لديهم ثقة متوسطة، و36% لديهم ثقة متدنية، بينما لم يعبر 8% عن موقفهم. وتبين أن 78% من ناخبي أحزاب الائتلاف أن لديهم ثقة متدنية، فيما 87% من أحزاب المعارضة لديهم ثقة كبيرة.

وتعقيبا على قرار قضاة المحكمة برفض تأجيل بدء الاستماع لشهادة رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، المتهم بمخالفات فساد خطيرة، قال 56% إن القضاة كانوا محقين، فيما اعتبر 29% أنهم غير محقين، ولم يعبر 15% عن رأيهم بالموضوع. ورأى 87% من ناخبي أحزاب المعارضة أن القضاة محقين، بينما 66% من ناخبي أحزاب الائتلاف اعتبروا أن القضاة غير محقين.


وفي حال جرت انتخابات للكنيست الآن، لحصل حزب الليكود على 22 مقعدا، "المعسكر الوطني" 19، "ييش عتيد" 15، "يسرائيل بيتينو" 14، الديمقراطيون 11، شاس 9، "يهدوت هتوراة" 8، "عوتسما يهوديت" 7، الجبهة – العربية للتغيير 5، القائمة الموحدة 5، الصهيونية الدينية 4. وبذلك يكون تمثيل أحزاب الائتلاف 50 مقعدا، والأحزاب الصهيونية في المعارضة 60 مقعدا، والأحزاب العربية 10 مقاعد.

وفي حال عودة رئيس الحكومة الأسبق، نفتالي بينيت، إلى الحياة السياسية وخاض الانتخابات على رأس حزب جديد، فإنه سيحصل على 27 مقعدا، الليكود 20، "المعسكر الوطني" 13، "ييش عتيد" 11، الديمقراطيون 10، شاس 8، "يهدوت هتوراة" 7، "عوتسما يهوديت" 7، الجبهة – العربية للتغيير 5، القائمة الموحدة 5. وفي سيناريو كهذا، لن يتجاوز الصهيونية الدينية نسبة الحسم، وستكون الأحزاب الصهيونية في المعارضة مع حزب بينيت ممثلة بـ68 مقعدا، وأحزاب الائتلاف 42 مقعدا، والأحزاب العربية 10 مقاعد.

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