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الصحة العالميّة: 12 ألف مريض في غزة بحاجة للإجلاء

الجمعة 06 ديسمبر 2024 04:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة العالميّة: 12 ألف مريض في غزة بحاجة للإجلاء



غزة/سما/

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، إجلاء 8 مرضى من قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إبادة إسرائيلية منذ 14 شهرا، من أصل 12 ألف مريض على الأقل بحاجة للإجلاء.

جاء ذلك على لسان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في منشور عبر حسابه بمنصة "إكس".

وذكر غيبريسوس أن عملية الإجلاء الطبي تمت بواسطة آلية الحماية المدنية التابعة للاتحاد الأوروبي.

وأشار إلى أن 5 من المرضى تم نقلهم إلى بلجيكا، و2 إلى إسبانيا، و1 إلى رومانيا.

ولفت إلى أن 12 ألف مريض على الأقل في غزة بحاجة للإجلاء الطبي.

وأسفرت الحرب الإسرائيلية على غزة، أكثر من 150 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

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