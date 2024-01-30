  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

"إسرائيل" تعلن تدمير منصات صاروخية وأسلحة لـ"حزب الله" في جنوب لبنان

الجمعة 06 ديسمبر 2024 04:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
"إسرائيل" تعلن تدمير منصات صاروخية وأسلحة لـ"حزب الله" في جنوب لبنان



القدس المحتلة/سما/

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أن القوات الإسرائيلية المنتشرة على الحدود الغربية مع جنوب لبنان استهدفت منصات صاروخية تابعة لـ"حزب الله" في جنوب لبنان.


وقال أدري: "خلال أعمال التمشيط في منطقة جنوب لبنان تم كشف وتدمير منصات صاروخية كانت موجهة نحو الأراضي الاسرائيلية بالإضافة إلى شاحنة محملة بمنصة صاروخية وقذائف هاون وعشرات القذائف الصاروخية وصناديق ذخيرة وبنادق من نوع كلاشنيكوف".


وأوضح أن "قوات الفرقة 146 منتشرة على الحدود الغربية مع جنوب لبنان وتواصل حماية البلدات المتاخمة للحدود وكشف وسائل قتالية وتصادرها"، مشيرا إلى أنه "ينتشر جيش الدفاع في جنوب لبنان وفق التفاهمات بين إسرائيل ولبنان محافظا على شروط وقف إطلاق النار ويعمل ضد أي تهديد على دولة إسرائيل ومواطنيها".

الأكثر قراءة اليوم

تل ابيب وواشنطن: هناك مؤشرات على تفكك الجيش السوري وانهيار النظام…

نعيم قاسم: مررنا بأصعب مرحلة منذ نشأة الحزب وسنقف إلى جانب سوريا..

استشهاد اسير من غزة داخل سجون الاحتلال الاسرائيلي …

استشهاد 13 فلسطينيا بقصف إسرائيل منزلا ببيت لاهيا..

القناة 12 العبرية : إسرائيل تحذر إيران من إرسال قوات إلى سوريا

بولندا : ملتزمون بتنفيذ قرارات "الجنائية الدولية" واعتقال نتنياهو

427 يوما من الحرب شهداء بالعشرات واقتحام مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة

الأخبار الرئيسية

photo_2024-12-06_15-03-29

35 شهيدا في قطاع غزة منذ فجر اليوم

2024-01-30T174542Z_671413119_RC2ORY98V5OU_RTRMADP_3_ISRAEL-PALESTINIANS-HOSTAGES

وفد إسرائيلي يتسلم مستجدات مفاوضات غزة من القاهرة

photo_2024-12-06_15-15-01

غزة: الاحتلال يقضي على آخر مستشفى منهار لاستكمال جريمة التهجير القسري

6752ebeb4236046f731cbbc2

الجيش الإسرائيلي يرسل تعزيزات إلى الجولان خشية لتدهور الوضع في سوريا

سموتريتش يبدأ تحركا جديدا لضم الضفة الغربية

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية