"إسرائيل" تعلن تدمير منصات صاروخية وأسلحة لـ"حزب الله" في جنوب لبنان

القدس المحتلة/سما/

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أن القوات الإسرائيلية المنتشرة على الحدود الغربية مع جنوب لبنان استهدفت منصات صاروخية تابعة لـ"حزب الله" في جنوب لبنان.



وقال أدري: "خلال أعمال التمشيط في منطقة جنوب لبنان تم كشف وتدمير منصات صاروخية كانت موجهة نحو الأراضي الاسرائيلية بالإضافة إلى شاحنة محملة بمنصة صاروخية وقذائف هاون وعشرات القذائف الصاروخية وصناديق ذخيرة وبنادق من نوع كلاشنيكوف".



وأوضح أن "قوات الفرقة 146 منتشرة على الحدود الغربية مع جنوب لبنان وتواصل حماية البلدات المتاخمة للحدود وكشف وسائل قتالية وتصادرها"، مشيرا إلى أنه "ينتشر جيش الدفاع في جنوب لبنان وفق التفاهمات بين إسرائيل ولبنان محافظا على شروط وقف إطلاق النار ويعمل ضد أي تهديد على دولة إسرائيل ومواطنيها".