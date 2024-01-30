الجيش الإسرائيلي يرسل تعزيزات إلى الجولان خشية لتدهور الوضع في سوريا

القدس المحتلة/سما/

قرر الجيش الإسرائيلي إرسال تعزيزات كبيرة إلى الجولان بعد سيطرة المسلحين على عدد من المدن السورية مؤكدا أنه لن يتسامح "مع التهديدات القريبة من الحدود".

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان "بناء على تقييم الوضع المستمر منذ الأمس في هيئة الأركان العامة والقيادة الشمالية، وفي أعقاب تطورات الصراع الداخلي في سوريا، يعزز جيش الدفاع الإسرائيلي قواته الجوية والبرية في منطقة هضبة الجولان".

وأضاف: "تنتشر قوات الجيش على طول الحدود، وتراقب قواتنا التطورات استعدادا لجميع السيناريوهات الهجومية والدفاعية على حد سواء"، مشددا على أن الجيش لن يتسامح "مع التهديدات القريبة من الحدود الإسرائيلية وسيحبط أي تهديد ضد دولة إسرائيل".



وذكر موقع Ynet أنه تم نقل الفرقة الإقليمية 210 إلى الحدود مع سوريا خشية خروج الأحداث عن السيطرة والاقتراب من الحدود والتوغل في المستوطنات.

وتتعرض سوريا منذ 27 نوفمبر الماضي لهجمات إرهابية من تنظيمات مدعومة من دول أجنبية تستخدم أحدث الأسلحة من مسيرات ومعدات عسكرية، وتمكنت من الدخول إلى مدن إدلب وحلب وحماة.