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الجيش الإسرائيلي يعلن مهاجمة معابر بين لبنان وسوريا

الجمعة 06 ديسمبر 2024 03:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش الإسرائيلي يعلن مهاجمة معابر بين لبنان وسوريا



القدس المحتلة/سما/

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه شن غارات استهدفت محاور نقل وسائل قتالية وبنى تحتية "إرهابية" بالقرب من المعابر الحدودية بين سوريا ولبنان تم استخدامها لنقل وسائل قتالية إلى "حزب الله".

 

وقال الجيش الإسرائيلي إن "هذه الغارات تعتبر خطوة إضافية لاستهداف قدرات الوحدة 4400 وحدة التسلح التابعة لحزب الله والمسؤولة عن نقل الأسلحة المخصصة لتنفيذ مخططات ارهابية ضد الجبهة الداخلية الاسرائيلية وقوات جيش الدفاع".

وادعى أن "حزب الله يستخدم بدعم من النظام السوري البنى التحتية المدنية لارتكاب أعمال إرهابية ونقل وسائل قتالية مخصصة لاستهداف مواطني إسرائيل"، مضيفا: "كما تأتي هذه الضربات في إطار الجهود الهادفة لضرب نقل الأسلحة من سوريا إلى لبنان حيث سيواصل جيش الدفاع العمل لإحباط كل تهديد على دولة إسرائيل ولن يسمح بإعمار حزب الله".

وقال وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني علي حمية إن الضربات الإسرائيلية استهدف معبرين حدوديين مع سوريا، مبينا ان الغارات استهدفت الجانب السوري من الحدود من معبر العريضة، في شمال لبنان ومعبر جوسيه، عند شرق لبنان. 

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