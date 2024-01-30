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هرتسوغ: هناك مفاوضات مكثفة للتوصل إلى اتفاق حول الرهائن

الجمعة 06 ديسمبر 2024 03:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
هرتسوغ: هناك مفاوضات مكثفة للتوصل إلى اتفاق حول الرهائن



القدس المحتلة/سما/

أعلن الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ أن هناك مفاوضات مكثفة للتوصل إلى اتفاق حول الرهائن.


وكتبت صحيفة "يديعوت أحرونوت": "استضاف الرئيس يتسحاق هرتسوغ اجتماعا في مقر إقامة الرئيس مع قادة دينيين مسلمين، أئمة مؤثرين في المجتمع العربي، وأخبرهم أن "مفاوضات مكثفة"، على حد تعبيره، تجري للتوصل إلى اتفاق رهائن".


وقال هرتسوغ خلال الاجتماع: "سنصلي معا من أجل عودة المخطوفين والمختطفين، هذا هو مفتاح كل شيء".

وأضاف: "هناك الآن مفاوضات مكثفة ويمكن أن تؤثر على البيئة بأكملها".

وتابع: "ربما في وقت لاحق سنحقق عملية سياسية مع المملكة العربية السعودية، أعتقد أنها ستغير الحوار بأكمله بين أبناء إبراهيم".

ووجهت حركة "حماس" رسالة مهمة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، موضحة أن 33 أسيرا إسرائيليا قتلوا وفقدت آثار بعضهم بسبب الجيش الإسرائيلي، وقرارت نتنياهو.

وفي مقطع فيديو كشفت حركة "حماس" عن مصير عشرات الأسرى الإسرائيليين محذرة تل أبيب من "فقدانهم إلى الأبد".

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