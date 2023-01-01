آيزنكوت: نتنياهو ليس معنيا بصفقة شاملة لوقف الحرب بغزة ويريد كسب المزيد من الوقت

القدس المحتلة / سما/

اعتبر الوزير الإسرائيلي السابق القيادي بحزب “معسكر الدولة” المعارض غادي آيزنكوت، الجمعة، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ليس معنيا بصفقة شاملة لوقف الحرب في قطاع غزة.

وقال آيزنكوت في حديث لصحيفة “معاريف” العبرية: “مؤسسة الدفاع بأكملها متحدة في الرأي القائل إن الوقت قد حان للتوصل إلى صفقة شاملة لوقف حرب غزة، إلا أن نتنياهو ليس معنيا بذلك”.

وأضاف: “لا يوجد شيء ننتظره. بعد كل شيء، فالإنجازات والظروف في غزة أفضل بما لا يقاس مما كانت عليه في لبنان، والخطر من غزة أقل بما لا يقاس مما هو عليه في لبنان، ومع ذلك تم الاتفاق في لبنان على وقف الحرب، ولكن هنا لم يكن كذلك”.

وفي إشارة إلى نتنياهو، تساءل: “ما الذي يخاف منه؟ من وقف إطلاق النار، يمكنه دائما العودة، لذلك هناك، على ما يبدو، محاولة لكسب المزيد من الوقت”.

وأضاف: “أتمنى أن أكون مخطئا، لكنه (نتنياهو) لا يريد صفقة كاملة”.

وتابع: “قال الأمريكيون أيضا إن حماس تمنع التوصل إلى اتفاق، لكن مواطني إسرائيل اختاروكم أنتم وليس حماس”.

وتوجه آيزنكوت إلى نتنياهو بالقول: “لقد حدث الإغفال في وقت ولاية حكومتك، تم اختطاف هؤلاء الأشخاص ومهمتك هي إعادتهم، والمؤسسة الأمنية متحدة في رأيها بأن ذلك ممكن”.

والخميس، ادعى سياسيون إسرائيليون وجود “اتصالات جادة ومتقدمة” لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار بقطاع غزة، في إطار “مقترح جديد تقدمت به مصر” إلى إسرائيل وحركة حماس، وفق هيئة البث العبرية الرسمية، فيما لم يصدر إعلان رسمي من القاهرة أو حماس بشأن ذلك.

وفي ما يظهر انقساما سياسيا حادا متواصلا داخل إسرائيل، جدد وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، الخميس، رفضه عقد اتفاق لتبادل أسرى ووقف كامل لإطلاق النار في غزة، واضعا ذلك ضمن خطوطه الحمراء التي لا يسمح بالقفز فوقها.

ومساء الثلاثاء، ذكرت هيئة البث أن الحكومة الإسرائيلية تنتظر “ردا إيجابيا” من القاهرة بشأن موقف حماس من المقترح المصري الخاص بصفقة تبادل أسرى، على أن ترسل فور وروده وفدها المفاوض إلى القاهرة.

وحتى اليوم، يحول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو دون إبرام اتفاق، لرفضه إنهاء الإبادة، وتمسكه باستمرار احتلال غزة، بينما تصر “حماس” على إنهاء الحرب وانسحاب الجيش الإسرائيلي.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية بقطاع غزة، خلفت أكثر من 150 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.