"هارتس" : عائلات بأكملها سحقتها غارات جوية إسرائيلية بغزة وبعضها استشهد منها 4 أجيال

القدس المحتلة / سما/

قالت صحيفة “هآرتس” العبرية إن الغارات الإسرائيلية سحقت عائلات فلسطينية بأكملها وبعضها استشهد 4 أجيال من نفس العائلة بما في ذلك العديد من الأطفال إثر قصف مبان سكنية بقطاع غزة.

وأضافت في تقرير نشرته الجمعة: “في بعض الغارات، استشهد ما يصل إلى أربعة أجيال من نفس العائلة بسبب قصف المباني السكنية، بما في ذلك العديد من الأطفال الصغار”.

وأضافت: “بالنسبة لبعض العائلات، لم يتبق أحد على الإطلاق لتروي قصتها”.

ونقلت “هآرتس” عن صحفي في غزة، لم تسمه: “ثمة أمر مشترك لعائلات النصر ودغمش وسالم والمصري والأسطل في غزة، لقد استشهد في هذه العائلات العشرات من الأشخاص، وفي بعضها أكثر من مئة شخص”.

واستكملت قائلة عن تلك العائلات نقلا عن الصحفي: “لقد مُسحت من سجل السكان الفلسطيني، ولا يوجد أي أثر لهم أو توثيق، ولا حتى شخص يروي قصتهم”.

وأشارت الصحيفة إلى أنه “بحسب وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، التي تخضع لسيطرة حماس، فقد تعرضت 7160 أسرة للقصف منذ بداية الحرب وحتى الأول من نوفمبر/تشرين الثاني من هذا العام”.

وأضافت: “من بين هذه الأسر، تم القضاء على 1410 أسرة بالكامل؛ ولقي 5444 شخصاً مصرعهم”.

وتابعت: “وفي 3463 أسرة، قُتل 7934 شخصاً ولم ينجُ سوى فرد واحد من كل أسرة، وفي 2287 أسرة، قُتل 9577 شخصاً ولم ينجُ سوى فردين أو أكثر من أفراد الأسرة”.

ولفتت إلى أن الجيش الإسرائيلي رفض التعليق على التقرير.

هذه البيانات التي نقلتها الصحيفة عن وزارة الصحة الفلسطينية، تم نشرها في 26 نوفمبر الماضي، وهي خاصة بالفترة الممتدة منذ 7 أكتوبر 2023 حتى مطلع نوفمبر 2024.

ويواصل الجيش الإسرائيلي قصف أهداف مدنية بقطاع غزة معظمها منازل مأهولة خاصة في محافظة الشمال، ما يسفر عن مقتل وجرح عشرات الفلسطينيين.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، خلفت أكثر من 150 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.