  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

32 شهيدا في غزة خلال الـ24 ساعة الماضية جراء العدوان الإسرائيلي في مجازر متواصلة

الجمعة 06 ديسمبر 2024 02:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
32 شهيدا في غزة خلال الـ24 ساعة الماضية جراء العدوان الإسرائيلي في مجازر متواصلة



غزة / سما/

 أعلنت وزارة الصحة في غزة أن 32 مواطنا استشهدوا خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية، جراء العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع.

وأكدت الوزارة أن هذه الأرقام لا تشمل مستشفيات محافظة شمال غزة بسبب صعوبات في التواصل والحصول على المعلومات الدقيقة.

وأكدت أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب ثلاث مجازر ضد العائلات في أنحاء مختلفة من غزة، ولا تزال فرق الإسعاف تواجه تحديات كبيرة في الوصول إلى الضحايا العالقين تحت الأنقاض وفي الطرقات.

ومنذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر 2023، ارتفع إجمالي عدد الشهداء في القطاع إلى 44,612، مما يعكس حجم الكارثة الإنسانية التي يعيشها سكان غزة.

الأكثر قراءة اليوم

حماس توافق على المقترح المصري لتشكيل لجنة لإدارة غزة

تل ابيب وواشنطن: هناك مؤشرات على تفكك الجيش السوري وانهيار النظام…

زعيم هيئة تحرير الشام يقول إن “لا ثأر” بعد سيطرة الفصائل المسلحة على مدينة حماة الاستراتيجية

فضيحة مدوية.. نتنياهو طلب من رئيس “الشاباك” الأسبق التنصت على وزراء وضباط كبار في إسرائيل

نعيم قاسم: مررنا بأصعب مرحلة منذ نشأة الحزب وسنقف إلى جانب سوريا..

استشهاد اسير من غزة داخل سجون الاحتلال الاسرائيلي …

استشهاد 13 فلسطينيا بقصف إسرائيل منزلا ببيت لاهيا..

الأخبار الرئيسية

آيزنكوت: نتنياهو ليس معنيا بصفقة شاملة لوقف الحرب بغزة ويريد كسب المزيد من الوقت

"هارتس" : عائلات بأكملها سحقتها غارات جوية إسرائيلية بغزة وبعضها استشهد منها 4 أجيال

آخر التطورات في سوريا.. فصائل المعارضة تتوغل بمدينة “حمص”..

تل ابيب وواشنطن: هناك مؤشرات على تفكك الجيش السوري وانهيار النظام…

استشهاد 13 فلسطينيا بقصف إسرائيل منزلا ببيت لاهيا..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية