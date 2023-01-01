32 شهيدا في غزة خلال الـ24 ساعة الماضية جراء العدوان الإسرائيلي في مجازر متواصلة

غزة / سما/

أعلنت وزارة الصحة في غزة أن 32 مواطنا استشهدوا خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية، جراء العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع.

وأكدت الوزارة أن هذه الأرقام لا تشمل مستشفيات محافظة شمال غزة بسبب صعوبات في التواصل والحصول على المعلومات الدقيقة.

وأكدت أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب ثلاث مجازر ضد العائلات في أنحاء مختلفة من غزة، ولا تزال فرق الإسعاف تواجه تحديات كبيرة في الوصول إلى الضحايا العالقين تحت الأنقاض وفي الطرقات.

ومنذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر 2023، ارتفع إجمالي عدد الشهداء في القطاع إلى 44,612، مما يعكس حجم الكارثة الإنسانية التي يعيشها سكان غزة.