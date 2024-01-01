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427 يوما من الحرب شهداء بالعشرات واقتحام مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة

الجمعة 06 ديسمبر 2024 09:22 ص / بتوقيت القدس +2GMT
427 يوما من الحرب شهداء بالعشرات واقتحام مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة



غزة/سما/

واصلت الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم ٤٢٧ من الحرب مخلفة أعداد كبيرة من الشهداء و الجرحى٠

وارتكب الاحتلال الاسرائيلي خمسة مجازر خلال ال٢٤ ساعة الماضية ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمشافي ٤٨ شهيد و ٢٠١ مصاب.

وارتفعت حصيلة العدوان الاسرائيلي الى ٤٤٥٨٠ شهيد و ١٠٥٧٣٩ اصابة من السابع من اكتوبر ٢٠٢٣ م.

وحاصرت دبابات الاحتلال مشفى كمال عدوان وسط اطلاق نار قبل اقتحامه للمرة الثالثة منذ بداية الحرب.

وكان اطلاق النار والقنابل ادى في وقت سابق إلى استشهاد اثنين من المرضى واصابة ١٢ بينهم عدد من العاملين في المشفى.

ولايزال ١٧ مواطن من عائلة الشلفوح تحت أنقاض منزل عائلة المقيد في مشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة بعد قصفه قبل قليل من طائرات الاحتلال.

وارتقى شهيدان وعدد من الجرحى جراء قصف إسرائيلي استهدف مدرسة الرافعي بجباليا شمالي قطاع غزة

جنوب قطاع غزة

ونفذ جيش الاحتلال سلسلة غارات شمال غربي مدينة رفح حيث يدور الحديث عن حدث امني في تلك المنطقة.

واصيب ثلاثة مواطنين بقصف الاحتلال مجموعة من الفلسطينيين قرب مدرسة المضخة شرق مدينة رفح جنوب القطاع.

وسط القطاع

واستشهد مواطنان وعدد من الإصابات بقصف من مسيرة إسرائيلية مجموعة مواطنين بالقر ب من منطقة الدعوة شمال شرق المخيم فيما استشهد مواطن على مدخل مخيم البريج.

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