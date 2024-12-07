طقس فلسطين : اجواء لطيفة وارتفاع على درجات الحرارة

رام الله/سما/

تتوقع دائرة الارصاد الجوية الفلسطينية ان يكون الجو الجمعة غائماً جزئياً الى صاف ويطرأ ارتفاع طفيف اخر على درجات الحرارة ، الرياح شرقية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا وتكون مثيرة للغباراحياناً،والبحر خفيف ارتفاع الموج .

في ساعات المساء والليل : يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم وبارداً خاصة فوق المناطق الجبلية، والرياح شمالة شرقية الى شرفية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

السبت 07/12/2024 : يكون الجو غائماً بوجه عام ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة ، الرياح شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

الاحد 08/12/2024 : يكون الجو غائماً بوجه عام ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة ، الرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

الاثنين 09/12/ 2024 : يكون الجو غائم جزئي الى صاف ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة ، الرياح شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .