تل ابيب وواشنطن: هناك مؤشرات على تفكك الجيش السوري وانهيار النظام…

وكالات - سما-

يبحث الكابنيت الإسرائيلي الحربي الأحداث الدراماتيكية في سورية . القناة 12 الإسرائيلية زعمت أن هناك مؤشرات لدى تل ابيب تدلل على تفكك محتمل للجيش السوري ينجم عنه انهيار النظام .

وقال مسؤولان إسرائيليان كبيران إن المخابرات الإسرائيلية اكتشفت في اليوم الماضي انهيارًا أسرع من المتوقع لخطوط دفاع الجيش السوري في المعارك مع المتمردين في شمال شرق البلاد.

وأكد مسؤول أميركي كبير أن الاستخبارات الأميركية رصدت أيضاً انهياراً في الخطوط الدفاعية للجيش السوري.

وقال المسؤول: "القوات السورية لا تقاتل فعلياً". وأضاف: "إنهم لا يعتقدون أن النظام في خطر داهم، لكن هذا هو التحدي الأكبر لنظام الأسد في العقد الماضي".

وقال مسؤول أمريكي كبير إن إسرائيل ومصر والأردن عبرت للولايات المتحدة في الأيام الأخيرة عن قلقها بشأن التطورات في سوريا وإمكانية حدوث تغيير استراتيجي في البلاد