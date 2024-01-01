شهيدان واصابات في استهداف مسيرة إسرائيلية مستشفى كمال عدوان

غزة/سما/

أعلن مدير مستشفى "كمال عدوان" حسام أبو صفية، الخميس، أن الجيش الإسرائيلي استهدف المستشفى عدة مرات خلال اليوم، ما أدى إلى استشهاد فلسطينيين اثنين، أحدهما طفل، وإصابة اثنين آخرين بجراح.

وقال أبو صفية "انه تم استهداف المستشفى بقنبلة من طائرة مسيرة، أسفرت عن 12 إصابة، بما في ذلك عدد من أفراد الطاقم الطبي، بينهم الموظف المسؤول عن النظافة براء الفيري ، واستشهاد الطفل محمود أبو العيش، البالغ من العمر 16 عامًا، الذي كان مريضًا على كرسي متحرك وكان في طريقه إلى قسم الأشعة.

واضاف ابو صفية، "تعرضت المنطقة المحيطة بالمستشفى لضربة من طائرة مسيرة، مما أدى أيضًا إلى استشهاد شاب في الثلاثينات من عمره".

ولفت الى ان هذه الحالة أصبحت شبه يومية في وحول مستشفى كمال عدوان.

ووصل طفل إلى قسم الطوارئ طلبًا للمساعدة الطبية. بينما كان عند مدخل منطقة الاستقبال والطوارئ، ألقت طائرة مسيرة قنبلة، مما أدى إلى استشهاد الطفل.

وتابع "كان الطفل شقيق ممرضة في قسم الطوارئ، وقد جاء لطلب المساعدة الطبية من شقيقته. للأسف، بدلاً من أن يتم استقباله كمريض للحصول على الخدمات الطبية، أصبح شهيدًا".

كما أصيب عدد من أفراد الطاقم الطبي، أحدهم في حالة حرجة ويخضع لجراحة بسبب قطع في الأوعية الدموية.