زعيم هيئة تحرير الشام يقول إن “لا ثأر” بعد سيطرة الفصائل المسلحة على مدينة حماة الاستراتيجية

وكالات - سما-

قال زعيم هيئة تحرير الشام أبو محمّد الجولاني الخميس إن “لا ثأر” بعد دخول الفصائل المعارضة الى مدينة حماة في وسط سوريا التي شكلت مسرحا لانتفاضة نفذتها جماعة الإخوان المسلمين قبل أربعة عقود وسحقتها دمشق بالقوة.

وفي مقطع فيديو مقتضب نشرته إدارة عمليات الفصائل على تطبيق “تلغرام”، خاطب الجولاني أهالي المدينة “أبشّركم أن إخوانكم المجاهدين الثوار بدأوا بالدخول الى مدينة حماة لتطهير ذاك الجرح الذي استمر في سوريا لمدة 40 عاما”.

وأضاف “أسال الله عز وجل أن يكون فتحا لا ثأر فيه بل فتحا كله رحمة ومودة”.