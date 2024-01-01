إسرائيل ترفض اتهامات العفو الدولية لها بارتكاب "إبادة جماعية" في غزة

القدس المحتلة / سما/

رفضت وزارة الخارجية الإسرائيلية الخميس، تقريرا صادرا عن منظمة العفو الدولية لحقوق الإنسان يتهمها بـارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، ووصفته بأنه "ملفق".

وقال ناطق باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان "أصدرت منظمة العفو الدولية البائسة والمتعصبة مجددا تقريرا ملفقا وخاطئا تماما مبنيا على أكاذيب".

واتّهمت منظمة العفو الدولية في تقرير الخميس إسرائيل بارتكاب جريمة "إبادة جماعية" ضدّ الفلسطينيين في قطاع غزّة، معربة عن أملها بأن يكون هذا التقرير "بمثابة صيحة تنبيه للمجتمع الدولي".