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426 يوما من الحرب: جنون الموت والمجازر الاسرائيلية تجتاح قطاع غزة ..

الخميس 05 ديسمبر 2024 08:27 ص / بتوقيت القدس +2GMT
426 يوما من الحرب: جنون الموت والمجازر الاسرائيلية تجتاح قطاع غزة ..



غزة / سما/

واصلت الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم ٤٢٦ من الحرب مخلفة أعداد كبيرة من الشهداء و الجرحى٠

وارتكب الاحتلال الاسرائيلي ثلاث مجازر خلال ال٢٤ ساعة الماضية ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمشافي ٣٠ شهيد و ٨٤ مصاب.

وارتفعت حصيلة العدوان الاسرائيلي الى ٤٤٥٣٢ شهيد و ١٠٥٥٣٨ اصابة من السابع من اكتوبر ٢٠٢٣ م.

جنوب قطاع غزة

وبدأ الفلسطينون في تشييع ضحايا المجزرة التي وقعت ليلا في منطقة المواصي شمال غرب خان يونس.

وارتقى ٢١ مواطن واصيب ١٨ في ثلاث غارات جوية متزامنة ادت ايضا إلى اندلاع حريق كبير في خيام النازحين.

ومن بين الشهداء ام وطفلتها اضافة إلى عدد من النساء والأطفال.

وفي رفح ارتفع عدد الشهداء الذين ارتقوا خلال ٢٤ ساعة إلى ١٢ بينهم صياد في سلسلة هجمات إسرائيلية.

غزة والشمال

وارتقى عشرة شهداء على الأقل و٥٠ إصابة اثر الحزام الناري بشارع النفق بمدينة غزة فيما لا يزال الدفاع المدني يحاول انتشال الشهداء والمصابين من تحت أنقاض المنازل

وقال الدفاع المدني ان ٢٥ مواطنا مفقودا تحت انقاض المنازل قد يكونوا في عداد الشهداء.

واستشهد مواطنان وعدد من الإصابات بقصف من مسيرة إسرائيلية مجموعة مواطنين بالقرب من برج الشفاء غرب مدينة غزة.

وصباح اليوم جددت قوات الاحتلال قصفها المدفعي لمنطقة أنصار غرب مدينة غزة.

ويواصل جيش الاحتلال قصف وتدمير المنازل في بيت لاهيا ودفع المواطنين داخل مراكز النزوح لمغادرة البلدة

وسط قطاع غزة

وارتقى خمسة شهداء و ٣٨ إصابة جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي مربعًا سكنيًا كاملًا في منطقة مخيم 5 بمحيط مستشفى العودة وسط قطاع غزة.

وكان خمسة مواطنين اخرين ارتقوا في قصف مماثل على النصيرات التي ظلت تتعرض لقصف مدفعي.

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