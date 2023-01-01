  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الأشخاص ذوي الإعاقة يطالبون بالحماية الاجتماعية من الجوع والمرض والبرد في ظل استمرار حرب الإبادة

الخميس 05 ديسمبر 2024 07:58 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الأشخاص ذوي الإعاقة يطالبون بالحماية الاجتماعية من الجوع والمرض والبرد في ظل استمرار حرب الإبادة



غزة / سما/


طالب العشرات من الأشخاص ذوي الإعاقة في قطاع غزة وممثلو المنظمات الأهلية العاملة في مجال تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة بضرورة توفير الحماية الاجتماعية من الفقر والمرض والجوع للشعب الفلسطيني، وناشدو  بالوقف الفوري لجرائم الإبادة بحق الشعب الفلسطيني وانتهاك القانون الدولي لحقوق الإنسان وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، و أكدوا على أهمية إعادة فتح المعابر من أجل تمكين المرضى والجرحى وذوي الإعاقة من السفر لتلقي العلاج والضغط على سلطات الاحتلال من أجل السماح بإدخال المساعدات الإنسانية والمستلزمات الطبية والأدوات المساعدة.
جاء ذلك خلال الوقفة التي نظمها قطاع التأهيل بشبكة المنظمات الأهلية بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة أمام مقر الشبكة المؤقت بمدينة دير البلح، ضمن فعاليات اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك للتأكيد على أهمية حصولهم على حقوقهم التي كفلتها القوانين والاتفاقيات الدولية المختلفة في ظل التدهور الكبير على أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية جراء استمرار حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023.
وحمل المشاركون شعارات ولافتات منها " في اليوم العالمي للإعاقة هناك ما يزيد عن 25 ألف حالة إعاقة جديدة في قطاع غزة - # أوقفوا حرب الإبادة في غزة."، “الأشخاص ذوي الإعاقة يطالبون بالحماية الاجتماعية من الجوع والمرض والبرد "، "في كل يوم تستمر فيه الحرب تتفاقم معاناة الأشخاص ذوي الإعاقة - أوقفوا حرب الإبادة" بالإضافة للعديد من الشعارات التي رفعها المشاركون للمطالبة بالحقوق المتعددة للأشخاص ذوي الإعاقة.
وفي كلمته أكد أمجد الشوا مدير شبكة المنظمات الأهلية أن الأوضاع الإنسانية للأشخاص ذوي الإعاقة في غزة تشهد تدهوراً كبيراً، في ظل الحرب الإسرائيلية المستمرة على القطاع وما نتج عنها من دمار واسع في البنية التحتية والمرافق الصحية. 
وأضاف الشوا أن ذوي الإعاقة يواجهون تحديات إضافية نتيجة تدمير المنشآت التي تقدم لهم خدمات الرعاية الصحية، وكذلك صعوبة الوصول إلى الخدمات الأساسية مثل العلاج الطبيعي والدعم النفسي، مشيراً إلى أن انعدام الأمن الغذائي، وانقطاع الكهرباء، والدمار للمنازل والطرق أثر على الحياة اليومية للأشخاص ذوي الإعاقة وجعلها أكثر صعوبة.
وأكد الشوا أن العديد من الأفراد ذوي الإعاقة في غزة لا يستطيعون الوصول إلى مراكز الإيواء أو المساعدة، حيث البنية التحتية غير المؤهلة وعدم وجود آليات نقل ملائمة لاحتياجاتهم. كما شدد على ضرورة أن يكون هناك تكثيف للجهود الإنسانية لدعم هذه الفئة، خصوصاً في وقت الأزمات، والعمل على ضمان حقوقهم في الحصول على الخدمات الصحية والتعليمية والمشاركة في الحياة العامة
وفي كلمته أشار منسق قطاع التأهيل في الشبكة د. إياد الكرنز منسق قطاع التأهيل ومجموعة عمل الإعاقة إلى أن الشعب الفلسطيني يحيي اليوم العالمي للإعاقة للمرة الثانية في ظل حرب الإبادة الجماعية التي يمارسها آخر احتلال استعماري في العالم، وفي ظل أول مجاعة من صنع البشر في التاريخ الحديث، حيث حرب الإبادة المستمرة، لترتفع نسبة الإعاقة نتيجة لها بنسب مرعبة تتجاوز ما نسبته 50% من مجمل العدد الحالي للأشخاص ذوي الإعاقة في قطاع غزة.
وتلا الكرنز بيان قطاع التأهيل في الشبكة مشيراً إلى أن الدراسات المسحية التي أجريت خلال الفترة الحالية تظهر أن 69% من الأشخاص ذوي الإعاقة يعانون من تدهور حاد في صحتهم بسبب عدم قدرتهم على الوصول للخدمات الصحية بسبب التدمير الهائل للمرافق الصحية ومقتل ما يقارب 885 من الكوادر الصحية، كما يعاني 94% من الأشخاص ذوي الإعاقة من صدمات نفسية، منهم 68% يعانون من الاكتئاب بدرجة متوسطة وشديدة، و57% يعانون من اضطراب ما بعد الصدمة.
كما أشار إلى أن 68% من الأشخاص ذوي الإعاقة لا يستطيعون توفير وتأمين احتياجاتهم الأساسية، وأن 88.6% من الأشخاص ذوي الإعاقة يعانون من انعدام الأمن المائي.
وأشار إلى أن 85.8% من النساء فاقمت الحرب الحالية الأوضاع الكارثية التي يعشنها كغيرهن من الأشخاص ذوي الإعاقة من التعرض للإصابات، والصدمات الشديدة، والنزوح وتدمير للمواءمات وفقدان/ تدمير للأدوات المساندة.
ودعا قطاع التأهيل في شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية ومجموعة عمل الإعاقة في فلسطين  في بيان صحفي إلى وقف شامل للإبادة الجماعية المستمرة، وتسليط الضوء محلياً وعربياً وعالمياً عن مسؤولية الاحتلال وجرائمه عن انتهاكات الحق في الحياة، وبقية الحقوق الأساسية للأشخاص ذوي الإعاقة في فلسطين، والدعوة لمحاسبة الاحتلال عن كل هذه الجرائم.
كما طالب قطاع التأهيل بتوفير المساعدات الإنسانية ومتطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة، بما فيها توفير الأدوية والأدوات المساندة وأماكن الإيواء المواءمة، وأن تقوم المؤسسات الدولية والحقوقية بإجراء تخطيط طارئ يوضح آلية التدخلات الإنسانية في القطاع، على أن يكون مستجيباً لاحتياجات ومتطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة ووضعهم ضمن سلم الأولويات، وأن تحتوي أي خطط حكومية أو لجان طارئة ممثلين عن الأشخاص ذوي الإعاقة أو أن يتم إشراكهم/ن.
وشدد قطاع التأهيل على أهمية اتخاذ ما يلزم من إجراءات عاجلة لتوفير الحماية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة وتوفير برامج المخصصات المالية التي تأخذ بعين الاعتبار التكاليف الإضافية المتعلقة بالاحتياجات الطبية وشراء المستلزمات الطبية والأدوية والأدوات المساعدة.
وفي نهاية الوقفة، أكد جميع المشاركين على ضرورة التحرك العاجل للمجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية من أجل توفير الدعم والحماية اللازمة للشعب الفلسطيني وخاصة للأشخاص ذوي الإعاقة في كل الأراضي الفلسطينية، وتوفير المساعدات الإنسانية الكافية والملائمة التي تضمن لهم حياة كريمة في مواجهة التحديات الكبيرة التي يوجهونها في ظل استمرار العدوان والحرب.
 

الأكثر قراءة اليوم

مستشار ترامب للشرق الاوسط يتحدث عن غزة وايران ووقف اطلاق النار…

بعد "تهديد ترامب".. إجراء مفاجئ من حماس بشأن الرهائن

عائلات الأسرى الإسرائيليين ينشرون فيديو لنجل نتنياهو في أسر حماس

مجزرة في مواصي خانيونس.. شهداء ومصابون في قصف الاحتلال مناطق متفرقة من قطاع غزة

استطلاع رأي "مفاجىء" عن موقف الشبان اليهود بالخارج من حماس

الجيش الإسرائيلي ينشر تحقيقه بشأن مقتل 6 أسرى في خان يونس

هغاري ينتقد "قانون فيلدشتاين" ويُشعل غضب الحكومة

الأخبار الرئيسية

426 يوما من الحرب: جنون الموت والمجازر الاسرائيلية تجتاح قطاع غزة ..

قناة عبرية تكشف تفاصيل المقترح المصري بشأن ووقف إطلاق النار في غزة بين “حماس” وإسرائيل..

"الغارديان" البريطانية : منظمة العفو الدولية تصف الحرب على غزة بجريمة إبادة جماعية

تقرير: قطر استأنفت دورها كوسيط رئيسي في غزة ومن المتوقع عودة فريق حماس التفاوضي للدوحة

1730513556

هغاري ينتقد "قانون فيلدشتاين" ويُشعل غضب الحكومة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية