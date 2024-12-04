قناة عبرية تكشف تفاصيل المقترح المصري بشأن ووقف إطلاق النار في غزة بين “حماس” وإسرائيل..

القدس المحتلة / سما/

كشفت القناة 12 الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، تفاصيل المقترح المصري الجديد بشأن حرب غزة ووقف إطلاق النار بين إسرائيل و”حماس”.

وقالت القناة في تقريرا لها إن هناك مقترح مصري مرحلي جديد ينص على وقف إطلاق النار المؤقت لمدة 45-60 يوما، ولم يتم الاتفاق على التفاصيل في هذا الصدد، ولكن من الواضح أيضا أن الأمر يتعلق بصفقة على مراحل وتستمر مرحلتها الأولى من شهر ونصف إلى شهرين”.

وأشارت الي أن المقترح يشمل الافراج التدريجي عن الأسرى الإسرائيليين الأحياء في غزة ، حيث أن الرقم قد يكون أقل من 33 أسيرا.

وأوضحت أن الافراج عن الأسرى الفلسطينيين سيكون من خلال مفتاح جديد سيتم تحديده بين الطرفين خلال المفاوضات، وسيتم نقل إدارة معبر رفح وغزة لإدارة السلطة الفلسطينية.

وقالت إنه سيكون هناك زيادة كبيرة جدا في ادخال المساعدات الإنسانية فورا الى قطاع غزة ، مبينة أن المقترح المصري لم يشمل أي بندا بشأن نتساريم وفيلادلفيا لكن يتوقع أن يقدم المصريين خلال المفاوضات مقترحات بشأن المحورين.

وبينت القناة الإسرائيلية أنه لم يتم تحديد أي شيء بالنسبة لنهاية الحرب في غزة لكن ستكون ضمن اتفاق في المفاوضات.

وأضافت :” سيغادر وفد من إسرائيل إلى مصر في حال كان هناك تقدم فعلي بالمحادثات”.

وتابعت :” لحظات دراماتيكية في المفاوضات لن تحدث انفراجه بعد ، لكن مبادئ إطار العمل قد تبدأ في تفسير السبب الذي دفع نتنياهو إلى القول على منصة الكنيست مؤخرا إنه يأمل أن تعيد إسرائيل قريبا عشرات المختطفين”.