طقس فلسطين : فرصة ضعيفة لسقوط امطار

رام الله / سما/

تتوقع دائرة الارصاد الجوية الفلسطينية ان يكون الجو اليوم غائماً جزئياً الى صاف، ويطرأ ارتفاع طفيف اخر على درجات الحرارة ، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط امطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق خاصة الشمالية، الرياح شمالية غربية الى شمالة شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

في ساعات المساء والليل: يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم وبارداً خاصة فوق المناطق الجبلية، والرياح شمالة شرقية الى شرفية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

الجمعة 06/12/2024 يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف ويطرأ ارتفاع طفيف اخر على درجات الحرارة ، الرياح شرقية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا وتكون مثيرة للغباراحياناً،والبحر خفيف ارتفاع الموج .

السبت 07/12/2024 يكون الجو غائماً بوجه عام ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة ، الرياح شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

الاحد 08/12/2024 يكون الجو غائماً الى غائم جزئي ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة ، الرياح جنوبية غربية الى غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .