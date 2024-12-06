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طقس فلسطين : فرصة ضعيفة لسقوط امطار

الخميس 05 ديسمبر 2024 07:47 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طقس فلسطين : فرصة ضعيفة لسقوط امطار



رام الله / سما/

 تتوقع دائرة الارصاد الجوية الفلسطينية ان يكون الجو اليوم غائماً جزئياً الى صاف، ويطرأ ارتفاع طفيف اخر على درجات الحرارة ، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط امطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق خاصة الشمالية، الرياح شمالية غربية الى شمالة شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

في ساعات المساء والليل: يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم وبارداً خاصة فوق المناطق الجبلية، والرياح شمالة شرقية الى شرفية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

الجمعة 06/12/2024 يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف ويطرأ ارتفاع طفيف اخر على درجات الحرارة ، الرياح شرقية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا وتكون مثيرة للغباراحياناً،والبحر خفيف ارتفاع الموج .

السبت 07/12/2024 يكون الجو غائماً بوجه عام ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة ، الرياح شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

الاحد 08/12/2024 يكون الجو غائماً الى غائم جزئي ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة ، الرياح جنوبية غربية الى غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

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