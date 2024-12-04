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5 شهداء في قصف الاحتلال لمنزلين بمخيم النصيرات

الخميس 05 ديسمبر 2024 12:05 ص / بتوقيت القدس +2GMT
5 شهداء في قصف الاحتلال لمنزلين بمخيم النصيرات



غزة/سما/

استشهد خمسة مواطنين وأصيب آخرون، الليلة، في قصف الاحتلال لمنزلين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن طائرات الاحتلال الحربية قصفت منزلين لعائلة الهباش ومقداد، في منطقة بلوك 5 بمحيط مخيم النصيرات، ما أدى لاستشهاد خمسة مواطنين وإصابة العشرات معظمهم أطفال ونساء، إضافة إلى دمار في عدة منازل مجاورة.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 44,532 مواطن، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 105,538 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

 

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