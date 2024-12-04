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ترامب يختار صديقا لكوشنر مبعوثا لشؤون "الرهائن"

الأربعاء 04 ديسمبر 2024 09:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
ترامب يختار صديقا لكوشنر مبعوثا لشؤون "الرهائن"



القدس المحتلة/سما/

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تعيين آدم بوهلر، مبعوثا خاصا لقضايا الأسرى في إدارته المقبلة.

وقال ترامب، إن بوهلر، سيكون المبعوث الرئاسي الخاص لشؤون الرهائن، برتبة سفير، مشيرا إلى أنه عمل معه سابقا في اتفاقيات التطبيع بين الاحتلال ودول عربية، وكذلك التفاوض مع حركة طالبان.

وولد بوهلر، عام 1979، في نيويورك، ووالده طبيب أمريكي، وخلال دراسته الجامعية، كان زميلا مقربا من صهر ترامب جاريد كوشنر.

وبسبب عمل والده، كان بوهلر مطلعا على القطاع الطبي، وقضى فيه أغلب حياته العملية في إدارة المؤسسات وشؤون الرعاية الصحية، وحاليا يشغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة "روبيكون فاوندر" التي تستثمر في الرعاية الصحية.

وعمل بوهلر بجانب السفير الأمريكي الأسبق في أفغانستان زلماي خليل زاد، خلال المفاوضات لانسحاب الولايات المتحدة من هناك.

كما قاد مفاوضات مع عدة دول حول العالم، للحصول على قروض، مقابل استبعاد خدمات الاتصال ومقدمي المعدات الصينيين لشبكات الجيل الخامس للدول مثل اليونان وجنوب أفريقيا والأكوادور.

ومن أبرز مهام بوهلر، كانت مشاركته مع جاريد كوشنر، في اتفاقيات التطبيع بين الإمارات والمغرب مع الاحتلال وكذلك المشاركة في إنهاء حصار قطر وحل الأزمة الخليجية.
 

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