25 شهيدا في قصف الاحتلال مربعا سكنيا وسط مدينة غزة

غزة/سما/

استشهد 25 مواطناً، وأصيب آخرون، مساء اليوم الأربعاء، إثر تدمير الاحتلال مربعا سكنيا وسط مدينة غزة.

وأفادت مصادر محلية بأن طائرات الاحتلال الحربية قصفت مربعا سكنيا لعائلتي أبو سيدو والدلو وسط مدينة غزة ما أدى لاستشهاد عشرة 25 مواطناً.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 44,532 مواطن، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 105,538 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.