مستشار لترامب يجتمع مع وزير إسرائيلي لمناقشة اتفاق بخصوص غزة

واشنطن/سما/

قال مصدر مطلع إن مايكل والتز مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب سيجتمع مع وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر اليوم الأربعاء.

ونقل مراسل لموقع أكسيوس، الذي ذكر في وقت سابق نبأ الاجتماع، عبر منصة إكس عن مصدر مطلع على الاجتماع قوله إن من المتوقع أن يناقش والتز وديرمر الجهود الرامية إلى التوصل لاتفاق بشأن المحتجزين في غزة ووقف إطلاق النار والتهديد الإيراني.

ويأتي الاجتماع قبل مجرد أسابيع من تولي ترامب منصبه في 20 يناير/ كانون الثاني بعدما وعد في حملته الانتخابية بإنهاء الحروب في الشرق الأوسط ومناطق أخرى بدون أن يكشف تفاصيل تذكر عن كيفية حدوث ذلك.

وقال ترامب، يوم الإثنين، إنه إذا لم يتم إطلاق سراح المحتجزين في قطاع غزة قبل تنصيبه، فستكون هناك “مشكلة خطيرة” في الشرق الأوسط.

وكتب ترامب على منصة تروث سوشيال الخاصة به “سيتلقى المسؤولون ضربات أشد من أي ضربات تلقاها شخص في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية الطويل والحافل”.

وأشاد قادة إسرائيليون، أمس الثلاثاء، بتعهد ترامب، بينما كان رد الفعل في غزة أقل حماسا.

ويُعتقد أن نحو نصف المحتجزين في قطاع غزة، وعددهم 101، على قيد الحياة.

وتدعو حماس إلى إنهاء الحرب والانسحاب الإسرائيلي الكامل من غزة في إطار أي اتفاق للإفراج عمن تبقى من المحتجزين.

وعبَر مسؤولون إسرائيليون عن اعتقادهم بأن ترامب سيتخذ موقفا صارما ضد إيران أيضا عندما يتولى السلطة.