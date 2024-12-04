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ميقاتي: إسرائيل خرقت وقف إطلاق النار بلبنان أكثر من 60 مرة

الأربعاء 04 ديسمبر 2024 07:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
ميقاتي: إسرائيل خرقت وقف إطلاق النار بلبنان أكثر من 60 مرة



بيروت/سما/

قال رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، اليوم الأربعاء، إن إسرائيل ارتكبت أكثر من 60 خرقا خلال أسبوع من اتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني المنصرم.

وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية، أن ميقاتي قال بجلسة لمجلس الوزراء بالسرايا الحكومية في بيروت: "مضى أسبوع على وقف إطلاق النار وما زلنا نرى الخروقات الإسرائيلية التي تحصل، وبلغت حتى الآن أكثر من ستين خرقا".

وأضاف: "لمست من خلال اتصالاتي مع الدول التي شاركت في التوصل إلى وقف إطلاق النار، وتحديدا الولايات المتحدة وفرنسا، حرصا على معالجة هذا الموضوع".

وأفاد رئيس الوزراء بأنه "حصل في اليومين الأخيرين، تثبيت أكيد لوقف إطلاق النار، ونأمل أن يتحول إلى استقرار دائم، رغم أننا نتخوف ونحذر من خروقات تعيدنا إلى أجواء القلق".

وأكد مواكبة الحكومة وبذلها جهودا "لتحصين العائدين (اللبنانيين) إلى بلداتهم، ودعم صمودهم الاجتماعي والعمراني".

وارتكب الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، 6 خروقات لاتفاق وقف إطلاق النار عبر فتح نيرانه على بلدات جنوب لبنان وتحليق طيرانه الحربي فوق العاصمة بيروت ومدينة صور، وفق الوكالة.

وبوقت سابق اليوم، أعلن وزير الصحة اللبناني فراس الأبيض، في مؤتمر صحفي أن حصيلة العدوان الإسرائيلي على لبنان بلغت 4047 قتيلا و16 ألفا و638 جريحا منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

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