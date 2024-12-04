استطلاع رأي "مفاجىء" عن موقف الشبان اليهود بالخارج من حماس

القدس المحتلة/سما/

كشف استطلاع رأي أجرته مؤسسة "موزاييك يونايتد" الإسرائيلية لصالح وزارة الشتات ومكافحة "معاداة السامية"، أن 32 بالمئة من الشبان اليهود في الخارج متعاطفون مع حركة حماس.



وأظهر استطلاع الرأي الذي نشرت نتائجه مساء الاثنين، أن 36% من شباب اليهود بالخارج يعتقدون أن تل أبيب ترتكب بالفعل إبادة جماعية في قطاع غزة.



وكشف الاستطلاع أيضا اختلافات كبيرة بين الشباب اليهود في الولايات المتحدة وأولئك الذين يعيشون في بلدان أخرى، فيما يتعلق برأيهم حول حرب الإبادة بغزة وحماس.

وتظهر البيانات أن 37 % من الشباب اليهودي الأمريكي يشعرون بالتعاطف مع حماس، في حين أن 7 بالمئة فقط من الشباب من الدول الأخرى يشاركونهم هذا الشعور.

ويعتقد 42 بالمئة من الشباب اليهودي الأمريكي أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة، مقارنة بـ 9 بالمئة فقط من الشباب اليهودي في دول أخرى، وفق النتائج ذاتها.

ويعيش حوالي 8.5 مليون يهودي خارج إسرائيل بينهم نحو 6.3 مليون في الولايات المتحدة الأمريكية وحدها، وفق آخر معطيات للوكالة اليهودية نشرتها في أكتوبر 2024.

ووصفت وسائل إعلام عبرية بينها "القناة 14" وصحيفة "إسرائيل اليوم" الأرقام بأنها "مقلقة".

ويأتي الاستطلاع في الوقت الذي تواصل فيه إسرائيل حربها المدمرة على القطاع.