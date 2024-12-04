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استهداف دبابات وقتل جنود.. عمليات لافتة لـ"القسام" في جباليا (فيديو)

الأربعاء 04 ديسمبر 2024 06:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
استهداف دبابات وقتل جنود.. عمليات لافتة لـ"القسام" في جباليا (فيديو)



غزة/سما/

يواصل مقاتلو كتائب القسام عمليات التصدي لقوات الاحتلال في محاور التقدم شمال قطاع غزة، خصوصا في جباليا، رغم الحصار المطبق، والقصف العنيف منذ 60 يوما على التوالي.

وبثت كتائب القسام تسجيل فيديو لعمليات استهداف دبابات الاحتلال بالعبوات الناسفة شديدة الانفجار، والقذائف الصاروخية المضادة للدروع من طراز "الياسين 105"، و"B29"، بمحاور التوغل في مخيم جباليا.
 

ويظهر في التسجيل أيضا تفجير منزل بقوة راجلة للاحتلال داخل المخيم، بعد أن قام مقاتلو القسام بتفخيخه مسبقا، ما أدى إلى مقتل جميع من فيه، وفق بيان للقسام.
 


في سياق متصل، أصدرت كتائب القسام بيانات عسكرية لعملياتها في محاور التوغل شمال القطاع.
 
وقالت في بلاغ لها، إنها استهدفت "ناقلة جند صهيونية بقذيفة "الياسين 105" قرب محطة تمراز وسط مخيم جباليا شمال قطاع غزة"، كما أعلنت تمكن مقاتليها من "قنص وقتل جنديين صهيونيين في شارع أبو العيش وسط مخيم جباليا".
 

وفي بلاغ آخر قالت: "إن مقاتليها أكدوا بعد عودتهم من خطوط القتال، عن استهداف دبابتين من نوع "ميركفاه 4" بقذيفة "الياسين 105" وعبوة "شواظ" على مفترق الرضيع وسط مدينة بيت لاهيا شمال القطاع.

وأكدت أيضا أن مقاتليها استهدفوا دبابة من نوع "ميركفاه 4" بعبوة "شواظ" في محيط مسجد التوبة غرب مخيم جباليا شمال القطاع.

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