عائلات الأسرى الإسرائيليين ينشرون فيديو لنجل نتنياهو في أسر حماس

القدس المحتلة/سما/

نشرت عائلات الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة٬ مقطع فيديو تم إنشاؤه بالذكاء الاصطناعي، يظهر فيه يائير نتنياهو، نجل رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وكأنه محتجز داخل أحد أنفاق المقاومة الفلسطينية في غزة.





وفي الفيديو، يخاطب يائير والديه قائلاً: "أطلب منكما، أبي، أمي - أطلقا سراحنا". وبحسب عائلات الأسرى٬ يهدف الفيديو إلى تسليط الضوء على معاناتهم وحث الحكومة على تكثيف جهودها لإطلاق سراحهم.



"نريد صفقة الآن"

والسبت الماضي٬ دعت هيئة عائلات الأسرى والمحتجزين في غزة الإسرائيليين للمشاركة في وقفات احتجاجية في "تل أبيب" والقدس الليلة للضغط على الحكومة لإبرام صفقة تبادل فورية مع حركة حماس.



ونقلت القناة 13 الإسرائيلية عن الهيئة قولها إن إبرام صفقة تبادل هو الوسيلة الوحيدة لإعادة المحتجزين، مؤكدة أن جميع الشروط قد نضجت لتحقيق ذلك.



وأشارت الهيئة إلى أن الوقت قد حان للتوصل إلى صفقة فورية لإنهاء الحرب المستمرة في قطاع غزة منذ 13 شهراً.

واعتبرت الهيئة، التي نظمت عدة تحركات احتجاجية خلال الأشهر الماضية، أن نتنياهو هو من يعرقل صفقة التبادل ويرفضها، مشيرة إلى أن نتنياهو ووزيري الأمن القومي إيتمار بن غفير والمالية بتسلئيل سموتريتش "يريدون إقامة مستوطنات على رؤوس أبنائنا في غزة".



وتصاعدت تحركات عائلات المحتجزين الإسرائيليين في غزة بشكل خاص بعد إبرام اتفاق لبنان، الذي أنهى مواجهة مفتوحة بين حزب الله والاحتلال الإسرائيلي استمرت لأكثر من عام.



يائير يستجم في كاليفورنيا

يذكر أن صحيفة "معاريف" الإسرائيلية٬ ذكرت في وقت سابق أن يائير نتنياهو يستجم في حديقة "يوسمايت" في كاليفورنيا مع مرافقته وحارسين شخصيين على نفقة الشعب الإسرائيلي.



وأضافت الصحيفة أن يائير، الذي وصفته بـ"ابن نتنياهو المدلل"، يمارس الاستجمام في حدائق كاليفورنيا بينما يرسل والده آلاف الجنود إلى حتفهم في غزة.

وأشارت الصحيفة إلى أن يائير يكلف خزينة الاحتلال الإسرائيلي مئات آلاف الدولارات تصرف على أمنه وبرامجه الترفيهية، حيث خصصت لذلك ميزانية من جهاز الأمن الداخلي (شاباك) قدرها 275 ألف دولار.



ولا يكتفي يائير بعدم المشاركة في القتال مع جيش الاحتلال عند عودته إلى إسرائيل، بل يذهب إلى حد انتقاد أداء الجيش والأجهزة الأمنية واتهامها بالتقصير، وفقا للصحيفة.