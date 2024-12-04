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استشهاد مسن بعد اعتداء الاحتلال عليه جنوب نابلس

الأربعاء 04 ديسمبر 2024 06:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
استشهاد مسن بعد اعتداء الاحتلال عليه جنوب نابلس



نابلس/سما/

استشهد المسن الشيخ عاطف مالك ديرية، ظهر اليوم الأربعاء، بعد اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليه في بلدة عقربا جنوب نابلس.

وأفاد رئيس بلدية عقربا صلاح جابر، بأن قوات الاحتلال اعتدت على المسن ديرية بالضرب المبرح، أثناء تواجده في أرضه المحاذية لشارع استعماري في أراضي البلدة، ما أدى إلى اصابته بجروح بليغة، ونقل على إثرها إلى المستشفى، وأعلن عن استشهاده فيما بعد.

وقال ضابط الإسعاف في بلدية قبلان احمد الازعر، أنه جرى نقل المسن ديريه إلى المستشفى الوطني في نابلس، ولم تكن تبدو عليه علامات الحياة.

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