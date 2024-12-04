شهداء ومصابون في قصف الاحتلال مناطق متفرقة من قطاع غزة

استُشهد وأصيب عدد من المواطنين، اليوم الأربعاء، في قصف الاحتلال مناطق متفرقة من قطاع غزة.

ومساء اليوم، استشهد 10 مواطنين وأصيب عدد آخر جراء قصف الاحتلال خيام النازحين في مواصي خانيونس، جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن طائرة مسيرة للاحتلال استهدفت مجموعة من المواطنين قرب برج الشفاء غرب مدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد مواطنين وإصابة آخرين.

وأضافت أن طائرات مسيّرة فتحت نيرانها تجاه نازحين في شارع صلاح الدين شرق مدينة غزة وسط القطاع، ما أدى إلى إصابة العديد منهم.

واستُشهد مواطن وأصيب آخرون، في إطلاق نار من مسيرة للاحتلال شرق مخيم المغازي وسط القطاع، كما قصفت مدفعية الاحتلال منازل لعائلة "أبو مهادي" غرب النصيرات.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت مدارس أبي تمام في بيت لاهيا شمال القطاع، ما أدى إلى استشهاد وإصابة عدد من المواطنين.

وأضافت أن قناصا من جيش الاحتلال أعدم شابا على دوار الحلبي في جباليا البلد شمال القطاع.

كما استُشهد مواطن جراء إطلاق آليات الاحتلال نيران أسلحتها الرشاشة تجاه مجموعة من المواطنين في منطقة العلم شمال غرب رفح.

واستهدفت طائرة استطلاع للاحتلال مجموعة مواطنين بصاروخ على دوار الشهداء في مخيم البريج، ما أدى إلى استشهاد وإصابة عدد من المواطنين الذين نُقلوا إلى مستشفى العودة في النصيرات ومستشفى شهداء الأقصى بدير البلح.

كما استشهد خمسة مواطنين في حصيلة أولية، غالبيتهم أطفال، صباح اليوم الأربعاء، في قصف طائرات الاحتلال الحربية تجمعا لمواطنين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأفاد مصادر محلية، باستشهاد خمسة مواطنين، بينهم 4 أطفال في قصف الاحتلال تجمعا لمواطنين أمام تكية طعام، ومخبز بلدي، في بلوك "c" شرق مخيم النصيرات.

وفجر اليوم الأربعاء، استشهد وأصيب عدد من المواطنين، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي عدة مناطق في قطاع غزة.

وأفاد مصادر محلية، بأن ثلاثة مواطنين استشهدوا وأصيب آخرون بجروح، جراء غارات الاحتلال على دير البلح، ومدرسة تؤوي نازحين في مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وأشار إلى أن النيران أتت على نحو 15 خيمة نتيجة قصف الاحتلال لمدرسة أبو هميسة في مخيم البريج.

وانتشلت الطواقم الطبية، 9 شهداء جراء قصف الاحتلال يوم أمس الثلاثاء، مواطنين شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

كما قصفت مدفعية الاحتلال منازل المواطنين في حي تل الهوا والصبرة بمدينة غزة، فيما أطلقت مروحيات الاحتلال نيرانها اتجاه المناطق الشمالية لقطاع غزة، فيما واصل الاحتلال قصفه على بيت لاهيا، خاصة في محيط مدرسة أبو تمام ومشفى كمال عدوان.

وخلال 60 يوما من الإبادة الجماعية والتطهير العرقي، استُشهد وفُقد أكثر من 3700 مواطن شمال القطاع، فضلا عن إصابة نحو 10 آلاف واعتقال 1750.

وبدأت قوات الاحتلال بتهجير أهالي بيت لاهيا، وإرغامهم على الخروج من منازلهم والمناطق التي تؤويهم ببيت لاهيا عبر الحصار والقصف.

وأفادت مصادر طبية بتوقف إمدادات الأوكسجين في مستشفى كمال عدوان بشكل كامل بعد أن استهدفه أمس الاحتلال الإسرائيلي، ما يعني توقف الخدمة الصحية برمتها.

وقالت إن أكثر من 100 مريض داخل مستشفى كمال عدوان في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة معرضون لخطر الموت، كما يمنع الاحتلال الوصول إلى مستشفى العودة.

وكان قد أصيب 3 من أفراد الطواقم الطبية في مستشفى كمال عدوان، إثر إلقاء قنابل متفجرة من طائرات "كواد كابتر" على المستشفى.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 44,532 مواطن، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 105,538 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.