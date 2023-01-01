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شهداء وجرحى بسلسلة مجازر جديدة للاحتلال في غزة

الأربعاء 04 ديسمبر 2024 05:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
شهداء وجرحى بسلسلة مجازر جديدة للاحتلال في غزة



غزة/سما/

ارتفعت حصيلة الشهداء والجرحى في قطاع غزة، على إثر مجازر وحشية جديدة ارتكبتها قوات الاحتلال خلال الساعات القليلة الماضي، وطالت عددا من المناطق والأحياء المأهولة بالنازحين والسكان.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الأربعاء، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 44 ألفا و532 شخصا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وأضافت المصادر ذاتها، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 105 آلاف و538 جريحا، منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت 3 مجازر، وصل منها إلى المستشفيات 30 شهيدا، و84 مصابا، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وفي آخر هذه المجازر، استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون، الأربعاء، بقصف غرب مدينة غزة، في ظل الإبادة الجماعية المتواصلة شمال القطاع.

وقالت مصادر محلية، إن شهداء وجرحى سقطوا في قصف نفذته مسيّرة إسرائيلية قرب "برج الشفاء" غرب مدينة غزة، دون تحديد العدد.

وأفادوا بإصابة نازحين في "شارع صلاح الدين" شمال القطاع، بعد إطلاق النار عليهم من آليات وجنود جيش الاحتلال.

وخلال 60 يوما من الإبادة الجماعية والتطهير العرقي، استشهد وفقد أكثر من 3700 فلسطيني شمال القطاع، فضلا عن إصابة نحو 10 آلاف واعتقال 1750، بحسب المكتب الإعلامي الحكومي.

وتواصل قوات الاحتلال مجازرها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.
 

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