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"الصحة العالمية": إجلاء 11 طفلا مصابا بالسرطان من غزة إلى الأردن

الأربعاء 04 ديسمبر 2024 04:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الصحة العالمية": إجلاء 11 طفلا مصابا بالسرطان من غزة إلى الأردن



جنيف/سما/

 أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، إجلاء 11 طفلًا مصابين بالسرطان من قطاع غزة إلى الأردن، لتلقي العلاج.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس غيبريسوس، في منشور على منصة "إكس": "أجلت منظمة الصحة العالمية 11 طفلاً يحتاجون إلى العلاج من السرطان من غزة إلى الأردن، مع 20 مرافقا".

وأكد أنهم طالبوا باستخدام كافة الممرات لنقل المرضى بشكل آمن إلى خارج قطاع غزة، مضيفًا: "بالنهاية، السلام هو أفضل علاج".

و28 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أعلن غيبريسوس، إجلاء 17 مريضا من غزة الذي يتعرض لحرب إبادة إسرائيلية منذ أكثر من عام.

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